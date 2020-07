Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, se refirió este jueves a las dificultades que las familias argentinas tienen para pagar la cuota de los colegios y universidades privadas, en medio de la cuarentena y la pandemia por coronavirus. En este sentido, el funcionario habló de las denuncias de padres a nivel nacional que indican que las instituciones privadas no dejan rendir a los alumnos que no están al día.

En la entrevista que ofreció al medio TN, afirmó que "no puede haber ninguna medida restrictiva en el marco de una situación económica como las que estamos transitando. Si hay una familia que no puede pagar la cuota, obstruir la posibilidad de que el alumno rinda, participe o use la plataforma es un abuso injustificado y vamos a tomar cartas en el asunto de manera personal para que se revea esa situación".

La intervención de la cartera de Educación nacional en esta clase de episodios abarca el nivel primario, secundario, terciario y universitario.

En este sentido, Trotta se refirió a la ayuda que el Gobierno nacional le entrega a los colegios a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). "Unas 3.600 escuelas se adhirieron en abril, otras 4.600 en mayo y se está iniciando la inscripción para junio", indicó. A través de esta iniciativa las instituciones abonan parte del salario de sus maestros, directivos y trabajadores.

"Hasta que no se permita el regreso a las aulas, la idea es que todas estas instituciones puedan seguir recibiendo el beneficio", agregó e indicó que trabajan en un programa de créditos blancos para colegios.

El protocolo para las escuelas

Este jueves podrían aprobarse los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva de las clases presenciales. El Consejo Federal de Educación se reunirá con los ministros de las 23 provincias y la Ciudad para discutir la posible aplicación de las "aulas burbuja", iniciativa que contempla el distanciamiento social entre los alumnos.

El protocolo contempla la obligatoriedad de usar tapabocas; se tendrá que garantizar el distanciamiento social; las aulas deberán contar con pocos alumnos y un sistema mixto de asistencia, es decir, un grupo irá algunos días y otro continuará con sus tareas desde su casa.

El Ministerio propone un modelo de "aula burbuja", que consiste en grupos de ocho alumnos dispuestos a los lados del aula, el docente en el centro; o con los estudiantes sentados en zig zag hacia los costados y el maestro en uno de los extremos. Lo que cambia es la disposición tradicional de los bancos y la cantidad de personas en las salas.

"Vamos a cerrar los protocolos para que cuando la salud lo permita, podamos regresar a las aulas. El protocolo es una mirada única preservando la salud de docentes y estudiantes", expresó el funcionario al respecto.

Fuente: TN