El funcionario resaltó que el objetivo es “priorizar la presencialidad cuidada, sostener protocolos estrictos y ser claros que nada está fuera de discusión antes de adoptar cualquier medida restrictiva”.

El titular de la cartera educativa nacional llamó a “no penalizar” los lugares donde se pueda garantizar la presencialidad con medidas de cuidado, e instó a ser “mucho más estrictos con la restricción de encuentros sociales”.

“Vimos el enorme esfuerzo de docentes y familias. La evidencia comprueba que los contagios se dan en lugares sin ventilación, cuando no usamos el tapaboca y esas cosas no ocurren en la escuela”, señaló.

Y resaltó que la escuela “tiene controles cruzados: directores, docentes, y familias que fiscalizan y garantizan que se lleven a cabo las medidas”.

El panorama de la vacunación de los docentes

El ministro resaltó que una de las prioridades del Gobierno es la inoculación de docentes e indicó que “se vacunaron casi 500 mil docentes auxiliares, más de un tercio de docentes de la educación obligatoria”.

“Eso es una decisión del Gobierno y un activo de la sociedad y eso es porque queremos garantizar la presencialidad, nos venimos preparando”, aseguró.

En este sentido, indicó que pese a la vacunación de docentes, el foco de la presencialidad está puesto en el cumplimiento de los protocolos y en la situación epidemiológica: “Vamos a seguir vacunando docentes, pero dejando en claro que lo que permite el regreso seguro a las aulas es la vacunación, pero más importante son los protocolos estrictos”.

Sin embargo, no descartó que haya establecimientos donde la presencialidad escolar esté discutida: “Hay escuelas donde la suspensión de la presencialidad no está fuera de la mesa de debate, pero si se vuelve a la virtualidad, hay que tomarlo desde la unidad geográfica. No es lo mismo la ciudad de Córdoba que San Francisco o Río Cuarto”.

Transporte, un actor fundamental para el regreso a las aulas

Adelantó cuál podría ser la medida que garantizaría que, aún si hay restricciones de uso del transporte público, tanto docentes como estudiantes puedan seguir asistiendo a los establecimientos educativos.

“Toda restricción al transporte, que es central, tiene dos vías: la primera, la cual discutimos con el ministro Meoni, es fortalecer la cantidad de unidades en el horario de ingreso a la escuela. Por eso también es escalonado, para no saturar el transporte público ni generar amontonamiento a la salida de los establecimientos”, explicó el ministro.

“El otro punto es autorizar a estudiantes el uso de transporte a través de la plataforma cuidar y autorizar también a un adulto para que pueda acompañar al niño. Que las restricciones limiten el uso de transporte no aplicaran a esenciales, docentes, padres y estudiantes”, expuso.

Ante todo, el funcionario no dejó de subrayar que el punto clave es la adhesión de la sociedad a las medidas: “Más importante que la norma, es la conciencia social de cumplimiento”.

“Pedimos a la familia que sean responsables”, concluyó.

(Fuente: Cadena 3)