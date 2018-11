La semana pasada legisladores de Tucumán presentaron un proyecto para prohibir todo tipo de abortos, inclusive los que contempla el fallo FAL por causales. Este lunes, fue rechazado por comisión.

La periodista tucumana Celina De La Rosa habló sobre la situación en dicha provincia, lo que pasó y lo que pasará con respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

"Lo rechazaron porque entraron en reunión en dos comisiones, la de Familia, niñez y adolescencia y la de Derecho de la mujer. Se discutieron dos proyectos, uno del legislador Marcelo Caponio que trataba de evitar las ILE y otro de Raúl Albarracín que pedía que se subsidie a las mujeres para no que aborten", detalló Celina.

Los dos proyectos que fueron rechazados serán archivados y, al perder estado parlamentario, se asume que no se insistirá con ninguno de los dos. "El de Capoñio fue rechazado porque va en contra de la legislación superior y buscaba modificar el Código Penal que no es facultad de la legislatura", indica la comunicadora.

El proyecto, que fue presentado la semana pasada y generó revuelo en las redes, buscaba prohibir los abortos por las tres causales por las que es legal la intervención: salud de la madre o si el embarazo es fruto de una violación.

¿Qué dice la ley?

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación y estableció que el aborto no es punible (no es un delito) por las causales ya nombradas.

En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Pero de las 23 provincias, sólo 9 aplican a dicho protocolo,Tucumán es una de las que no. "Las ILE se practican pero no en todos los hospitales. La mayoría se realizan en dos hospitales lo cual cercena el derecho de muchas mujeres que están alejadas de esos nosocomios", detalla Celina y agrega: "No hay, además, demasiada información ante ese derecho. Aún así, el principal obstáculo acá es la objeción de conciencia, porque son los médicos los que obstaculizan, en algunos hospitales, como el Avellaneda, en el que denunciaron a Belén, intentan castigar o perseguir o obstaculizar este derecho".