Más de 10.000.000 de personas fueron vacunadas con Sputnik V en Argentina. Pero esa fórmula aún no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).

Si bien la vacuna demostró ser efectiva y segura en estudios realizados en Rusia y en nuestro país, puede ser un problema al momento de viajar por el mundo. Eso es el "cepo Sputnik".

¿Hay alternativas para que argentinos inoculados con la vacuna rusa puedan entrar a Europa o Estados Unidos? Además, como Sputnik no es la única con la que se inmunizó a las y los argentinos, esta nota es un sobrevuelo por los destinos que nos admiten o nos rechazan según la marca de la vacuna.

Rumbo a EE.UU.

Si se empieza por el destino más elegido por los turistas de nuestro país, hay que tener en cuenta que a partir del 1° de noviembre, las y los argentinos que quieran ingresar deberán estar vacunados con una fórmula autorizada por la FDA. El mismo panorama se presenta con muchos países europeos que requieren de dosis respaldadas por la EMA.

Para entrar a EE.UU. desde esa fecha -sea Miami u Orlando, los destinos más elegidos- tendrán que tener en el carry on el certificado de vacunación completa antes de abordar (que se puede mostrar desde Mi Argentina), además, claro, de un test negativo de Covid-19 con una antiguedad de 72 horas.

La Casa Blanca sigue sin informar qué dosis serán válidas para ingresar al país. Por ahora, el problema es real, ya que la FDA sólo aprobó Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las vacunas chinas, la rusa y AstraZeneca, que se aplicaron en la Argentina, no tienen la autorización del gobierno federal.

Si se consigue un pasaje, en un contexto en el que, como anticipó Clarín días atrás, se dispararon las reservas a Miami, es posible viajar antes de que la normativa entre en vigor. Muchos pasajeros de nuestro país buscan llegar a EE.UU. para revacunarse con alguna de las dosis aceptadas en Europa.

Destino: Europa

Sin dudas, Europa es el segundo destino más elegido por los turistas de nuestro país. Italia a la cabeza, seguido de España y Francia. En el caso de Europa, algunos países permiten el ingreso de argentinos vacunados, sin PCR o cuarentena, pero tienen que ser las vacunas aprobadas por cada país.

Flor Jiménez es la creadora de El mundo de Floxie, y es una influencer indiscutida en las redes sociales en todo lo referido a consultas sobre viajes. Con más de 20 años de experiencia en el rubro aeronáutico, Floxie (@Floxie10) hoy responde cataratas de mensajes en Twitter con dudas puntuales y respuestas que cambian día a día.

Por eso, sugiere no dejar de chequear la página de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que tiene un mapa actualizado con las normativas de cada país.

En el caso de Italia, daría el "pase verde" -el certificado gratuito para vacunados o recuperados de la enfermedad y que habilita ingreso a lugares cerrados, vuelos y trenes internos de media y larga distancia- a los inmunizados en el exterior con vacunas no aprobadas por Europa.

Esta medida se implementaría para los ciudadanos italianos que fueron vacunados con Sputnik o Sinopharm. La medida alcanzaría, entre otras, a unas 800.000 personas que son ciudadanas italianas y viven en la Argentina. Habrá que esperar.

También, detalla, se puede entrar a los Países Bajos con las vacunas Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm y Sinovac. No con Sputnik. En Alemania, que tampoco permite el ingreso a los inoculados con la vacuna rusa o la china, acepta AstraZeneca, Jannsen, Moderna, Pfizer o certificado de recuperación de Covid".

Las dudas de los viajeros

"Una de las principales preguntas tiene que ver con qué países permiten el ingreso de argentinos con pauta de vacunación completa. España sólo con las autorizadas por la EMA y OMS. Son Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Covishield, Johnson y Johnson Sinopharm y Sinovac. No Sputnik", dice Floxie. Y da el resto de los detalles para salir a dar una vuelta por el mundo, con las vacunas que tenemos.

–¿A donde se puede viajar con la Sputnik?

–Por ahora solo muy pocos países, por ejemplo Croacia y Eslovenia. Grecia aún no admite pasajeros viniendo desde Argentina, pero también aceptan la Sputnik.

–¿Se acepta la combinación de vacunas?

–En algunos casos de los países mencionados se aceptan combinaciones de vacunas aprobadas únicamente. (Por ejemplo, si es Sputnik + Moderna y la Sputnik no tiene el OK, no sirve)

–¿Puedo entrar a un país donde estoy habilitado a hacerlo, esperar 14 días y después moverme por dentro de Europa?

–Muchos países del espacio Schengën se rigen por la procedencia del pasajero, y clasifican las zonas en colores rojo, anaranjado y verde. La circulación dentro de la Unión Europea es zona verde, pero el requisito es haber estado en los últimos 14 días en un país de estas características.

El problema se presenta en que en toda Europa está implementado el "pasaporte Covid", donde es requisito para ingresar a bares, restaurantes y otros espacios cerrados. Por ejemplo, si un argentino vacunado con Sinopharm, entra por España que está permitido, y luego de 14 días va a Francia, va a poder ingresar, pero para ir a un restaurant o bar le pedirán el "pasaporte Covid".

Como en Francia la Sinopharm no está aceptada, entonces tendrá que presentar alternativamente en el "pasaporte COVID" un test de antígenos (válido por 48 horas) o PCR (válido por 72 hs). En la mayoría de Europa estos tests son con costo, y en algunos casos son elevados. Por lo tanto hay que tener en cuenta que todo va a ser más complicado y que la circulación no va a ser libre como quizás suponen.

–¿Cuáles son los principales problemas que surgen a partir de estos cambios día a día?

–Hay mucha confusión con respecto a los requisitos de cada país, ya que estos son muy variantes y las condiciones cambian todo el tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos permitía el ingreso de turistas con un test Covid y a partir del 1° de noviembre solo admitirá a turistas con pauta de vacunación completa, resta definir por los organismos oficiales cuáles son las vacunas autorizadas. Es por eso que siempre recomiendo chequear en los sitios oficiales y enviar las consultas a los consulados para tener por escrito la confirmación que uno va a poder viajar.

–¿Cuál es tu principal consejo para quien que viaje por turismo en este momento?

–Primero informarse bien con los entes oficiales los requisitos de ingreso y egreso del país para no llevarse sorpresas. Segundo, contratar hotelería, autos, y pasajes aéreos flexibles que no les cobren cargo de cancelación o penalidad. Por último, tratar de sacar un pasaje ida y vuelta dentro de un mismo mes, ya que la aprobación de los vuelos hasta el momento se vienen publicando al final de cada mes para el mes próximo, de esa forma ya podes saber de antemano antes de salir de viaje que tu regreso está confirmado porque ya está publicado en el cronograma de vuelos aprobados.

Combinación de vacunas

"¿Qué pasa con las combinaciones de vacunas?", es otra de las consultas más frecuentes. "Austria acepta la combinación de vacunas aprobadas. Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen Covishield/Johnson y Johnson Sinopharm y Sinovac. No Sputnik", dice.

Suiza también permite el ingreso de personas con vacunación heteróloga, en el caso de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen Covishield/ Sinopharm y Sinovac. De nuevo, no Sputnik.

En Croacia se permite el ingreso de argentinos viajando con reserva de hotel confirmado, más PCR realizado en las 72hs previas, o antígenos de 48 horas de antigüedad antes de la partida. También con el quema de vacunación completa de: AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax), Pfizer, Sinopharm y Sputnik V.

México, Caribe, Brasil, Chile y Uruguay

México, sea Cancún o Puerto Vallarta, nunca pusieron grandes restricciones para viajeros, a favor de la principal industria del pais: el turismo. Eso no cambiaría según qué marca de vacunan los argentinos que lo elijan como destino para el verano.

En el Caribe, Republica Dominicana es el destino principal de los turistas de nuestro país. Ese país siempre tuvo sus playas abiertas a los argentinos, incluso en 2020, cuando muy pocos estaban vacunados. Sólo se debe presentar un certificado de vacunación completa, con al menos tres semanas cumplidas desde las inmunización.

Brasil es más laxo: los viajeros deben acreditar resultado negativo por COVID-19 en RT-PCR mediante certificado emitido en las 72 horas previas al embarque. "A Brasil podemos ir pero no hay vuelos. A Latam le habilitaron a San Pablo cuatro vuelos en el mes", dice a Clarín Bernardita Solar Bascuñan de la agencia de viajes BeyondBA.

En cuanto a los países limítrofes, en noviembre Uruguay abrirá sus fronteras a vacunados y acepta Sputnik. Chile es más estricto, pero acepta Sputnik y los argentinos podrán viajar con vacunación completa (que debe ser validado en mevacuno.gob.cl para obtener el pase de movilidad por 30 días), PCR negativo, tener seguro médico turístico y hacer cuarentena cinco días en hoteles habilitados.

Solar Bascuñan marca que si bien Argentina, por Sputnik, "se convirtió en una zona roja para muchos países", en Europa nadie controla el cruce interno de fronteras. Pero marca que tuvo que cancelar varios tours por la vacuna rusa. Por ejemplo, a Francia.

"Habíamos reprogramado viajes para esta segunda mitad del año a mayores de 60, todos vacunados con Sputnik. Tuvimos que cancelar todo. En algunos casos las compañías no te dejan cambiar de destino", marca. Volviendo al Caribe, señala Punta Cana como uno de los preferidos para este verano y aclara que Panamá "no te deja entrar con Sputnik", lo que complica si se quiere contratar un crucero caribeño que incluya una parada en ese país.