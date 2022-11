El duro desafío de engordar las escuálidas reservas del Banco Central alumbrará desde mañana un nuevo tipo de dólar en Argentina con el que se intentará seducir a los turistas extranjeros que visiten el país a que ingresen sus divisas en el mercado oficial y no al informal o blue. Para conseguirlo ofrecerá un dólar más alto que el oficial lo que ratifica el rumbo de la economía hacia una devaluación sostenida, aunque a cuentagotas y no de shock.

Según se informó ayer, el Gobierno habilitará a partir de este viernes que todos los gastos que los turistas extranjeros realicen en el país con tarjeta de crédito o de débito se liquiden al valor del dólar en mercado bursátil (MEP), que es mayor al del dólar oficial del mercado único de cambios.

La resolución con la que se implementará este mecanismo será publicada hoy por el Banco Central, para que entre en vigencia con el primer minuto del viernes. De esta manera, las operadoras de tarjetas de crédito, en lugar de liquidar las operaciones a través de dólar oficial, que hoy cerró por encima de $164 por unidad, lo podrán hacer a través del dólar MEP, que ayer cerró a $290. Este mecanismo, además, hará más 'transparente' la operatoria del turismo, ya que los visitantes en lugar de cambiar sus billetes en el mercado informal, y pagar en efectivo sus cuentas tanto en restaurantes como comercios, ahora lo podrán hacer con sus tarjetas.

Las operadoras de estas tarjetas, a su vez, tendrán cinco días para liquidar los dólares que reciben de sus clientes ya sea a través del dólar oficial o en el mercado bursátil con el MEP, que se opera contra títulos privados que cotizan en la Bolsa de Comercio.

Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, hasta ahora las tarjetas declaraban operaciones por un monto estimado de U$S 30 millones por mes. Con esta nueva operatoria la facturación podría trepar hasta

U$S 250 millones. También estimaron que ingresaron al país U$S 2.500 millones por el turismo receptivo, pero la venta de dólares en el mercado libre y la utilización de esos pesos para hacer transferencia solo dejaron un ingreso del 15% de ese total ingresado. En este marco, confían en recaudar unos U$S 1.000 millones en estos últimos dos meses del año antes del inicio de la temporada alta, en la que se espera el arribo de turistas de Europa, que hoy tienen una presencia en torno al 50% respecto a la que existía antes de la pandemia, y que no son tan afectos a utilizar dinero de 'contado' como sucede con los de los países limítrofes.

Las fuentes remarcaron que quedan exceptuados de esta medida los residentes en Argentina que posean una tarjeta de crédito o de débito emitida en el exterior. Desde el Ministerio de Economía confían en que esta medida 'empuje la reducción de la brecha por una mayor oferta de dólares', en el MEP.

Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, alrededor de 3 millones de turistas visitarán este año Argentina, la mayoría provenientes de países limítrofes, equivalente a un 85% del nivel que se registraba en el 2019, antes de la pandemia.

Este es el segundo esquema que intenta el Banco Central para que los turistas liquiden sus dólares a través de alguno de los mecanismos formales de cambio. Un año atrás, el 28 de octubre de 2021, el Banco Central estableció que los turistas extranjeros podían abrir una caja de ahorro bimonetaria y acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago, 'con los beneficios inherentes en transparencia y seguridad, en la medida que tengan una cuenta bancaria en su país de origen que será la única habilitada para transferir divisas a la cuenta local'.

Las acreditaciones de moneda extranjera en esta 'Caja de ahorro para turistas', debía realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o depositando dólares en efectivo, por hasta U$S 5.000. La medida no tuvo éxito debido a que turistas no utilizaron ese mecanismo y siguieron cambiando la mayor parte de sus divisas en el mercado informal.

Embarques de trigo

La Secretaría de Agricultura dispuso el otorgamiento de una prórroga excepcional por 360 días para los embarques de trigo, con el objetivo de aliviar los inconvenientes ocasionados por la sequía y asegurar el consumo interno, a través de la resolución 114/2022.

Dólar futuro

El procurador pide reactivar la causa contra Cristina y Axel

El procurador interino, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema revocar la decisión de la Cámara Federal de Casación que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la causa por el dólar futuro.

El procurador, ante un pedido de la Corte, evaluó los elementos que tuvieron en cuenta los camaristas al momento de sobreseer a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner involucrados en esa causa y estimó que el expediente debería definirse en un juicio oral.

'Entiendo que las audiencias de debate constituyen -y tanto más en casos como el presente- el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible -y sin afectación de la garantía del plazo razonable- escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos, analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto', señaló Casal en el dictamen firmado el martes.

La causa 'dólar futuro' se inició en 2016 cuando el fallecido juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y a otros funcionarios, por considerar que la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner perjudicó las arcas del Estado en más de 77 mil millones de pesos.

El 13 de abril pasado, los jueces de la sala I del máximo tribunal penal sobreseyeron a todos los acusados del caso porque entendieron que la conducta reprochada a los imputados no es judicializable, por lo que debían ser sobreseídos por 'inexistencia de delito'. La medida benefició a la ex presidenta y a Kicillof pero también a Alejandro Vanoli, Pedro Biscay y a otra docena de exfuncionarios K.

El fiscal Raúl Pleé apeló el sobreseimiento, que fue rechazado en Casación, y fue entonces cuando recurrió a la Corte Suprema, que ahora deberá fallar sin plazos y con la facultad de tomar, o no, la opinión de Casal.