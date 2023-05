Los precandidatos presidenciales del radicalismo, Gerardo Morales y Facundo Manes, se mostraron ayer juntos en Córdoba al encabezar un encuentro partidario, donde buscaron enviar un mensaje de unidad en el partido y hacia adentro de Juntos por el Cambio (JxC).

Morales y Manes, los dos lanzados a la disputa por la Casa Rosada desde el radicalismo, dieron comienzo así a una jornada que se desarrollará hasta hoy en la Universidad Nacional de Córdoba, en el denominado "Encuentro Programático" y donde los equipos técnicos del radicalismo debatirán políticas sobre economía, relaciones exteriores, políticas sociales, justicia y seguridad, entre otros temas.

"Logramos la foto que otros partidos no sé si pueden", bromeó Morales al compartir escenario con el científico Facundo Manes en el inicio de la jornada de debate.

Desde el punto de vista político, el encuentro radical sirve como relanzamiento del partido rumbo a las presidenciales, en un contexto de Juntos por el Cambio marcado por las fuertes internas dentro del Pro.

A la hora de dar las palabras de bienvenida, Morales resaltó que "la UCR es la única fuerza política que tiene territorio, un comité y equipos de trabajo en cada una de las provincias argentinas", en un mensaje hacia sus socios de la coalición opositora.

El gobernador jujeño también apuntó que "estamos al borde, al límite, con una inflación impresionante y un Gobierno liderado por Cristina Kirchner, que es responsable, que nos hizo retroceder".

Sobre la situación política de la provincia de Córdoba, Morales evaluó que "acá también hay un ciclo cumplido", en alusión al Gobierno de Juan Schiaretti, y afirmó que "llega el cambio con nuestro candidato (a la gobernación) Luis Juez y con (Rodrigo) De Loredo en la ciudad (de Córdoba)", para los comicios provinciales del 25 de junio próximo.

En su discurso, Morales llamó a "no gastar lo que no tenés" en un contexto de "una sociedad que se ha derechizado" y que pretende "un Estado moderno y no ausente, como ocurre ahora".