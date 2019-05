El mandato del jefe. Cornejo pidió que se apoye la continuidad en Cambiemos para "frenar el populismo". "No pretendamos que nos escuchen en la Casa Rosada si no nos escuchamos a nosotros mismos", disparó.

La Unión Cívica Radical (UCR) ratificó ayer por amplia mayoría su pertenencia a Cambiemos -con el PRO y la Coalición Cívica (CC)- y dispuso la constitución de una Comisión de Acción Política que tendrá un amplio poder de negociación con sus socios partidarios para "ampliar" esa alianza a otros espacios.



Las decisiones fueron adoptadas por la Convención Nacional de la UCR, que aprobó un documento elaborado por los principales sectores internos, al cabo de las discusiones de más de 314 convencionales de todo el país reunidos en el complejo Parque Norte de esta capital.



En una extensa deliberación que tuvo momentos de tensión, que incluyeron insultos a oradores, se escucharon además los planteos disidentes, entre ellos del sector rebelde de Ricardo Alfonsín, que votó en contra, y del histórico Luis "Changui" Cáceres, quien también expresó fuertes cuestionamientos.



El presidente del comité nacional de la UCR, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales negociadores para alcanzar consenso interno, había anticipado el pronunciamiento "categórico" a favor de que la UCR permanezca en la coalición gobernante, pero con el agregado de "reformularla", "ampliarla" a otras fuerzas políticas y lograr que sea más horizontal, como ocurre en Uruguay y Chile, como ejemplo.



Cornejo aseguró que sigue sosteniendo su postura de que "a la coalición no la puede manejar el presidente (Mauricio) Macri a gusto y piacere".



El gobernador de Mendoza estuvo en el diseño de la Comisión de Acción Política, que integrará con los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y tres miembros de la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR, con un mandato de procurar extender Cambiemos, como también su fortalecimiento e institucionalización. También el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, tuvo un rol activo en el documento final, que comenzó a redactarse durante una reunión en la sede del Comité Nacional de la UCR en la CABA, en el que se moderó el que había difundido Cornejo, algo que exigió el número dos de María Eugenia Vidal, quien representa a los más cercanos al gobierno, llamados "amarillos" en alusión al color que utiliza el PRO en sus actos.



La posición final fue mantener la alianza que la UCR tiene con el PRO y la CC de Elisa Carrió desde 2015, aprobada en la anterior convención en Gualeguaychú (Entre Ríos), no obstante lo cual se avanzó para que en la próxima instancia electoral la coalición se "reformule, amplíe, se fortalezca, mejore y se institucionalice", dijeron los referentes partidarios.



El principal punto da mandato a la Comisión de Acción Política para que negocie con sus socios todas las cuestiones electorales, desde la integración de la fórmula presidencial y la composición del frente electoral hasta lineamientos que seguirán los distritos priorizando el armado de listas por consenso o, en su defecto, habilitando las PASO.



"Hacia una coalición de gobierno para construir una coalición sana y previsible", se tituló el documento, que no fue suscripto por los llamados "rebeldes", que se referencian en Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Juan Manuel Casella y Jorge Sappia, quien presidió la convención.



A pesar del enojo los rebeldes "no sacarán los pies del plato", es decir, no se irán de la UCR, dijeron voceros del sector.

Con voz y voto

También tuvieron injerencia en la confección del documento final los titulares del interbloque Cambiemos, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado), y los dirigentes José Corral, Ángel Rozas, Ernesto Sanz, Ricardo Gil Lavedra, José Cano, Emiliano Yacobitti y Walter Ceballos.

Todas las voces

DANIEL SALVADOR - Vicegobernador de Bs. As.

Consideró que "no es conveniente que Mauricio Macri vaya" a una PASO para dirimir su opción a la reelección con otro candidato de Cambiemos. Insistió en la necesidad de "potenciar" y "mejorar" Cambiemos.

RICARDO COLOMBI - Exgobernador de Corrientes

Se pronunció por la consolidación de Cambiemos, destacó la necesidad de "discutir puertas adentro" para darle mayor presencia a la UCR "en la gestión" y sostuvo que "hay más cosas positivas que negativas".

M. RODRÍGUEZ YEBRA - Dirigente radical

"El presidente Macri debe entender que hay que ser tolerante con las diferencias y que debemos dialogar más y respetar al radicalismo, no sólo porque contribuyó con su triunfo sino porque tenemos ideas".

Hoy, reunión clave de Alternativa Federal

En medio de especulaciones y con el congreso nacional del Frente Renovador a la vuelta de la esquina (será el jueves), los principales referentes de Alternativa Federal se reunirán este martes en Córdoba para delinear el armado electoral del frente. La intención del anfitrión, el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, es lograr que Roberto Lavagna acepte ir a internas y enfrente al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



Los cuatro fundadores de AF intentarán hoy establecer las reglas para las primarias, aunque por ahora las negociaciones no parecen terminar de la mejor manera y al espacio se le acaba en tiempo. Los rumores sobre el posible pase de Massa al kirchnerismo, sumado a la negativa de Lavagna de ir a internas provoca desconfianza entre los líderes de la tercera vía.