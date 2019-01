El instante trágico. El video de una cámara se seguridad logró captar toda la escena que terminó con un balazo en la pierna derecha de Christoffer Persson que finalmente hubo que amputar.

Los investigadores del asalto en el que un turista sueco resultó baleado en el barrio porteño de Monserrat y por ello sufrió la amputación de su pierna derecha, intentaban mejorar las imágenes de un video clave en el que se ve el ataque y el automóvil en el que llegaron los delincuentes.



Las imágenes corresponden a una cámara de seguridad de Tacuarí al 400, donde el 30 de diciembre a las 23.20 Christoffer Persson (36) y su novia María Izzo caminaban por la vereda mirando un mapa en la pantalla del celular del hombre cuando salían de cenar de un restaurante. De repente, desde un Peugeot 206 gris plata que circulaba muy despacio se detuvo al paso de la pareja para emboscarla.



El ladrón, a quien se lo ve con una gorra, descendió de la puerta trasera izquierda del auto, se acercó al turista con una pistola en la mano y le apuntó al pecho para que le entregara el celular. En el video se ve claramente lo que el jueves contó la mujer de la víctima: que Persson se asustó, le corrió el arma con la mano y en ese movimiento se produjo el disparo y el balazo le dio en la pierna, tras lo cual el ladrón volvió a subir al auto y escapó.



El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 60, que está a cargo de José Mariano Orfila pero, como está de vacaciones, por el momento la pesquisa la encabeza su colega Marcelo Retes.



Una de las primeras medidas ordenadas por Retes fue enviar a mejorar las imágenes del video para ver si pueden llegar a captar las letras y números de la patente del Peugeot 206."Creemos que este video es una buena pista que nos puede ayudar para identificar y localizar a los autores del hecho, que por ahora no están identificados", dijo a Télam un investigador judicial. Retes ya puso a trabajar en la causa a los detectives del área de investigaciones de la Comisaría Comunal 1 de la Policía de la Ciudad, con jurisdicción en la zona, en busca de cualquier evidencia o testimonio que pueda ayudar para identificar a los asaltantes.



Fuentes de la investigación aclararon que además en la escena del ataque los peritos lograron recuperar la vaina servida del disparo recibido por Persson, que es de calibre 380 y no 9 milímetros como informaron ayer otros voceros.



Esa cápsula será vital en caso de que el Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB) logre identificar que la misma arma se usó en otro hecho delictivo y para un futuro y eventual cotejo con una pistola calibre 380 que pueda ser secuestrada.



Por su parte, el director del Hospital Argerich, Néstor Fernández, aseguró por la mañana que la lesión que presentaba el turista al ingresar al centro asistencial era "grave" y que si bien le hicieron tres operaciones para salvarle la pierna derecha, si no se la amputaban "corría riesgo su vida". El médico explicó que Persson llegó al hospital el domingo a las 23.40 y que a las 0.20 ya estaba en quirófano para la primera de las "tres intervenciones" quirúrgicas a las que fue sometido.



Según el director del centro asistencial, el turista sueco presentaba "una herida de arma de fuego con ingreso en el tercio inferior del muslo (derecho) con orificio de entrada en región interna y orificio de salida en región externa".



"Actualmente está lúcido, afebril y esperamos que con el transcurrir de unas horas el paciente esté en condiciones para darle el alta", comentó, aunque aclaró que necesita "cinco días de tratamiento".



En la segunda cirugía participó Yamil Ponce, el mismo que hace un año le salvó la vida al turista estadounidense Frank Joseph Wolek, herido a puñaladas, en un asalto en La Boca.

Una herida de 4 cm en la arteria femoral



El director del Hospital Argerich, Néstor Fernández detalló que en la primera cirugía, que duró "ocho horas", se hizo una "exploración" donde se vio "una lesión grave del paquete vasculonervioso" que incluía una herida "de tres a cuatro centímetros en la arteria femoral". Por ello, explicó que se hizo "un primer intento de by pass con vena" que después de finalizado "no fue satisfactorio por el flujo" y por ello "se decidió en el acto intraoperatorio realizar un nuevo by pass, pero esta vez con una prótesis".



Como esa nueva intervención volvió a fallar, se decidió la amputación por arriba de la rodilla. La pareja del sueco relató que estaban volviendo de cenar a su hotel cuando Persson sacó su móvil para consultar el mapa y en ese momento los abordó el delincuente. El asaltante apuntó con un arma al rostro del sueco, quien, según su novia, tuvo "la reacción ideal" al intentar apartarla, pero la pistola se disparó y la bala impactó en su rodilla.