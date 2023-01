Se reanudó la audiencia, tras el cuarto intermedio, con la declaración del tercer testigo de la segunda jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Se trata de Juan Bautista Besuzzo, uno de los amigos de la víctima, a quien comenzaron proyectándole un video.

Los papás de Fernando, en tanto, también están en la sala, al lado de Fernando Burlando, su abogado. Mientras que los imputados aprovecharon la hora de receso para almorzar.

Juan Bautista Besuzzo, el segundo de los amigos de Fernando Báez Sosa en declarar este martes, contó cómo fue la pelea adentro del boliche y, luego, en la calle. Justamente, cuando ya habían salido de Le Brique, el testigo explicó que uno de los agresores “lo sentó a Fer con un golpe”.

Y comenzó a dar detalles de la paliza mortal que ese 18 de enero de 2020 sufrió la víctima. Dijo que su amigo se rindió de rodillas, con la mirada hacia arriba, mientras uno de los agresores le propinaba repetidas patadas en la cabeza.

Juan Bautista reconoció que también fue golpeado y fue entonces que se alejó y pidió ayuda a los patovicas: no le respondieron. Volvió a cruzar para ver cómo estaba Fernando: “Yo lo acariciaba y le decía: ‘Tranquilo amigo, vas a estar bien’. No respondía, estaba totalmente inconsciente, pero bueno, yo, en mi cabeza, añoraba la posibilidad de que estuviera escuchándome”.

Tras esas palabras identificó a Enzo Comelli como quien atacó por la espalda a Fernando y a Máximo Thomsen como que le dio las tres patadas en la cabeza.

“Lo único que me acuerdo son gritos. Mucho barullo, y gritos. La ambulancia tardó entre 20 y 25 minutos en llegar. Después, me fui con Santiago Corbo a hacer la denuncia a la comisaría”, rememoró Juan Bautista, quien le respondió a Hugo Tomei, el abogado defensor, que la pelea en el boliche duró “20 o 30 segundos”. Y agregó: “Lo de afuera no fue una pelea”.

Antes de que termine de declarar, Fernando Burlando le repreguntó sobre lo que sucedió cuando salieron del boliche Le Brique. “Dijiste que lo de afuera no fue una pelea, ¿qué fue entonces?”, quiso saber el letrado. “Lo de afuera fue una emboscada”, contestó el testigo y se fue de la sala.