La algarabía radical. Sin emisarios de la Nación vinculados al gobierno o al macrismo -no fueron invitados- Rodolfo Suárez festejó en su búnker junto al gobernador Cornejo y al diputado nacional, Martín Lousteau.



Rodolfo Suárez, el candidato oficialista del Frente Cambia Mendoza, que reúne a radicales, macristas, demócratas cristianos y a otros partidos aliados, se convirtió ayer en el gobernador electo de la vecina provincia para el período 2019- 2023, un resultado que le da empuje a la campaña del presidente Mauricio Macri.



Suaréz cosechó un amplio triunfo sobre la candidata del frente justicialista Elegí Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, una senadora nacional de La Cámpora con fuertes vínculos con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.



Fue precisamente Fernández Sagasti quien salió a reconocer temprano el triunfo del oficialismo. Fue alrededor de las 20 horas cuando aún no se habían comenzado a publicar los datos oficiales del escrutinio provisorio.



La candidata que en la semana de las elecciones recibió un fuerte respaldo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que llegó con todos los gobernadores peronistas para reforzar la campaña, no quiso esperar más para admitir la derrota.



"La diferencia es irremontable", dijo Anabel Sagasti, quien agradeció "a todos los mendocinos que ayer fueron a votar por darme la oportunidad que ha sido una experiencia inolvidable".



"He llamado al próximo gobernador Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza, para felicitarlo", dijo desde el búnker justicialista en la localidad de Maipú.



"Me van a tener en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de la provincia", prometió.



Según los datos de las elecciones a gobernador, escrutadas el 55,97% de los votos, Rodolfo Suárez del Frente Cambia Mendoza obtenía el 51,15 % de los votos, mientras que el peronismo, representado en Elegí Mendoza, llegaba al 33,94 %, es decir, más de 17 puntos de ventaja.



El resultado a favor de Cambiemos en el quinto mayor distrito electoral del país era previsible pero se había puesto en duda a partir de la fuerte irrupción de Alberto Fernández en todos los ámbitos de la política y de la economía nacional tras su rotundo triunfo en las PASO que le abren otra vez al peronismo las puertas de la Casa Rosada.



Pero, el "efecto Alberto" que el Frente de Todos esperaba plasmar en las elecciones de Mendoza, el último test electoral antes de las presidenciales del 27 de octubre, chocó con la misma dinámica que rodeó a las provincias que despegaron de la Nación su cita en las urnas: Excepto en las elecciones de Santa Fe y Tierra del Fuego, en todas las otras ganó el oficialismo.

Anabel Fernández Sagasti. La candidata K recibió el llamado de Cristina desde Cuba y durante todo el día se mantuvo en contacto con Alberto Fernández.



Aunque desde la aplastante derrota en las PASO nacionales de la fórmula Mauricio Macri- Miguel Angel Pichetto, el oficialismo de Mendoza hizo todo lo posible para despegar las elecciones provinciales de las nacionales -incluso se hizo una campaña sin nombrar al Presidente- el contundente triunfo del radical Rodolfo Suárez en las elecciones para gobernador le dio aire y oxígeno al sueño de Mauricio Macri de dar vuelta en octubre la dura derrota en las las primarias del 11 de agosto y llegar al balotaje.



Por lo pronto, anoche Juntos por el Cambio se tomó un recreo para festejar junto a Suárez y Cornejo. Desde Buenos Aires llegó el candidato a senador, Martín Lousteau, y desde Jujuy el gobernador radical, Gerardo Morales. Ambos recalcaron la importancia del triunfo en Mendoza para encarar la batalla final del 27 de octubre. Y como frutilla del postre, Macri llevará la marcha del "Sí se puede" el sábado a Mendoza.

Triunfo en las intendencias más pobladas

En la ciudad de Junín, por ejemplo, el candidato Héctor Ruiz obtuvo más del 60 % de los votos, y reemplazará en la Municipalidad a Mario Abed, compañero de fórmula del flamante gobernador electo, Rodolfo Suárez. En Guaymallén, fue reelecto Marcelo Iglesias con el 60 % de los votos, en tanto que en Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, obtenía un número similar. En Capital, el sucesor del electo gobernador de la provincia Rodolfo Suárez, su sobrino Ulpiano Suárez, llegaba al 60 % de las preferencias. En Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo sucederá al macrista Omar De Marchi con el 56% de los votos. En Las Heras, de acuerdo con los datos parciales, el radical Daniel Orozco fue reelecto con el 55 %.

Un radical con raíces peronistas

Rodolfo Suárez, el flamante gobernador electo de Mendoza, es un dirigente radical de orígenes peronistas que dejará la intendencia de la capital de la provincia para convertirse en el sucesor de Alfredo Cornejo, su padrino político en el distrito cuyano.



El intendente disputó las elecciones dentro de la alianza conformada entre la UCR, PRO y la Coalición Cívica, frente a la coalición del peronismo, Proyecto Sur y el Partido Comunista, entre otros, que en esta provincia se llama Elegí Mendoza y que llevó como candidata a gobernadora a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.



Tras ganarle las PASO mendocinas por más de cuarenta puntos al intendente de Luján de Cuyo, el macrista Omar De Marchi, el candidato de Mauricio Macri, comenzó a construir su sueño.



Suárez es nieto de intendentes de la ciudad de San Carlos, donde nació. Su abuelo paterno, Ricardo Reynoso, peronista, y su abuelo materno, Ulpiano Suárez, radical, dirigieron los destinos de esa localidad a mediados del siglo XX. Este abogado de 56 años, comenzó sus estudios en la Universidad de Mendoza, pero los terminó en la de Córdoba. Está casado con Fabiana Calleja y tiene cuatro hijos: Gastón, Valentín, Sofía y Facundo. Como dirigente radical su primer trabajo fue el de congresal provincial representando al Departamento de San Carlos. Luego fue designado secretario del comité mendocino de la UCR, y se desempeñó como asesor jurídico de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados local. Tras varios puestos asesorando al bloque radical de la Legislatura provincial, Suárez pasó a ser secretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Mendoza.



En 2009 fue electo concejal por el radicalismo y en 2010 pasó a desempeñarse como presidente del Concejo Deliberante. Tras ser reelecto en 2014, en agosto de ese año quedó a cargo de la intendencia de la ciudad para completar el mandato del fallecido intendente Víctor Fayad. En 2015 fue elegido como intendente tras obtener casi el 70% de los votos. A partir de allí comenzó su ascenso, también dentro del radicalismo mendocino, del que actualmente es su presidente.

Alfredo Cornejo. El gobernador y presidente del Comité nacional de la UCR se fortalece dentro de Cambiemos y puede reclamar derecho de autor.

Cornejo se despachó contra el PJ

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, criticó "el aparataje fenomenal" montado por el PJ para "nacionalizar" las elecciones de ayer. Sostuvo que ese sector de la oposición hizo un gasto proselitista "digno de los bolsos de (José) López y toda la corrupción K". "Esta elección la ha nacionalizado una fuerza que vino a Mendoza a decir cómo tienen que votar los mendocinos, llegando con aviones privados, con un montaje digno de los bolsos de López y de la corrupción K", dijo al hacer alusión a la última visita que hizo a Mendoza Alberto Fernández, acompañado de numerosos gobernadores.