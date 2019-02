Dos buques pesqueros chocaron este viernes por la madrugada a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y como resultado de la colisión uno de ellos se hundió, sin tener hasta el momento noticias de la tripulación.

Según se informó oficialmente, se trata de un buque con bandera española, el Pesca Vaqueiro, y otro de bandera china, el Zhongyuanyu 11, dedicados a la pesca del llamado "calamar argentino".

La colisión se registró cerca de las 2 de la madrugada, a 9 millas náuticas (16 kilómetros), muy cerca del límite exterior de la zona económica exclusiva argentina (ZEE).

Los primeros reportes indican que el pesquero chino activó una señal de alarma con una baliza de localización y socorro, recepcionada por la Armada Argentina, transfiriendo la conducción de la operación a Prefectura.

Posteriormente, a través del Sistema Guardacostas PRO, de última generación, la Fuerza localizó la zona de la emergencia y dispuso el desplazamiento hacia el lugar del guardacostas GC- 24 Mantilla, que se encontraba patrullando la Zona Económica Exclusiva, y de un avión que, en este momento, está sobrevolando el área en coordinación con el guardacostas.

Tras la colisión, el buque chino se hundió y se cree que su tripulación fue rescatada por otro pesquero de la misma bandera que también se encontraba en la zona.

La Prefectura Naval Argentina, como autoridad marítima del país, desplegó un amplio operativo en esa región, en la que por radar se estima la presencia de entre 230 y 250 embarcaciones.

En la zona de Alta Mar adyacente a la ZEE suelen haber buques de diversas banderas, principalmente chinos, coreanos y españoles, en todos los casos de pesca ilegal.

Fuentes oficiales aclararon que "habiendo ocurrido el choque fuera de la zona económica exclusiva argentina, y no habiendo buques locales involucrados, la justicia no es competente para actuar, excepto que el buque que no se hundió ingrese a un puerto argentino, algo difícil ya que estas embarcaciones utilizan normalmente la ciudad de Montevideo como puerto de operaciones".