El cura y referente de los curas villeros, Francisco "Paco" Olveira lanzó un fuerte mensaje contra aquellos que el domingo votaron a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa al decir que "no se acerquen a pedir al comedor".

"Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada", indicó el sacerdote en su cuenta de X (antes, Twitter).

Se trata de una organización que encara acciones de trabajo comunitario, de la que él es presidente. Las tareas se realizan de manera comunitaria en torno a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Y agrega, en un segundo mensaje: "No con la mía* como dice la vicepresidenta electa Villarruel pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes. P. Francisco Olveira. Presidente Fundación Isla Maciel".

Olveira se hizo conocido cuando encabezó en marzo de este año una huelga de hambre para pedir por la renuncia de los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, participaron referentes de La Cámpora, como Andrés "Cuervo" Larroque. El cura consideró que la "proscripción" de Cristina Kirchner era motivo suficiente para pedir la renuncia de los magistrados.

Olveira también apoyó la candidatura de Sergio Massa y se había mostrado muy disgustado por el llamado de otros colegas de votar en blanco en la segunda vuelta presidencial.

"No vamos a llevar a nuestros feligreses a la puerta del cuarto oscuro, los vamos a meter adentro y les vamos a decir que pongan la boleta de Massa; ahora tengo la obligación, tenemos como pastores la obligación de decirle a nuestra gente que no se pueden dejar los valores evangélicos en la puerta del cuarto oscuro", sostuvo el sacerdote.

E indicó, por entonces: "Hoy tenemos dos opciones muy claras y muy distintas: una que dice que la justicia social es una mierda, que dice que el Papa es el representante del maligno. La otra, que a unos les gustará más y a otros menos, es una propuesta democrática que no reivindica la dictadura militar. Si nosotros votamos a Milei estamos pisoteando la memoria de nuestros mártires: Angeleli, las monjas francesas... y de tantos otros a los cuales les sacaron su vida".

Sobre este último punto, Olveira hizo referencia al obispo Enrique Angeleli y a las hermanas Léonie Duquet y Alice Domon, quienes fueron asesinadas en la última dictadura militar.