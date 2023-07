El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, se defendió por las redes sociales luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera que un funcionario del FMI le contó en un Zoom desde EEUU que "economistas de la oposición" se comunicaron con el organismo en los últimos días para recomendarles que en la negociación con el equipo económico "no les den nada, pídanles todo" porque "la Argentina tiene que pasarla mal ahora", según relató el titular del Palacio de Hacienda.



En su respuesta a través de Twitter, Laspina desconoció las acusaciones de boicotear el acuerdo con el organismo y afirmó que "Massa miente como mintió con el gasoducto".



"El ministro Sergio Massa acusa a la oposición de conspirar contra el acuerdo con el FMI", señaló el legislador por Santa Fe y economista alineado con la precandidata presidencial Patricia Bullrich, y a modo de réplica sostuvo que la renegociación del programa con el Fondo fue votada en el Congreso por esa "misma oposición".



Sobre ese punto, tuiteó que la coalición opositora Juntos por el Cambio le dio los votos en el año 2022 "mientras su primer candidato a diputado, Máximo Kirchner, y su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, votaban en contra".



Esta tarde, al encabezar un acto en el municipio bonaerense de San Martín, Massa afirmó que un funcionario del FMI le dijo al comunicarse por videoconferencia que "economistas de la oposición en la Argentina" se habían contactado con ellos para pedirles que "no le dieran nada" al equipo negociador de Economía, ya que, según citó el ministro, "esto (por la situación del país) tiene que estallar llegó a decir uno".



"Me lo contaba un funcionario del Fondo, que además me decía sorprendido: 'Qué poco patriotas tus colegas de la oposición', casi con una mirada de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal", amplió el ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria.



Luego, Massa buscó contrastar con la actitud que asignó al oficialismo: "Nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina, porque nuestro camino tiene que ser el de construir la Argentina que viene con desarrollo e igualdad de oportunidades", diferenció.