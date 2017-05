Un cable reservado de la Cancillería argentina emitido en 2008 que recogía negociaciones con diplomáticos iraníes demuestra que Teherán le pidió a Buenos Aires que se firmara un Memorándum de Entendimiento sobre la Causa AMIA.



El documento, revelado por el canal de noticias TN, dice “en opinión del diplomático iraní, tal comité podría trazar una suerte de ¿hoja de ruta? o acordar un memorándum de entendimiento que permitiría avanzar concretamente en la resolución del caso”.

Ese papel es una de las pruebas que tenía en su poder el fallecido fiscal Alberto Nisman cuando acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman -entre otros ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo- por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994.



El Memorandum de Entendimiento con Irán fue firmado en 2013, cinco años después de que se mencionara en el cable diplomático secreto, y su aprobación fue impulsada por Cristina Kirchner en el Congreso Nacional. Pese a ello, nunca fue puesto en práctica.

El fiscal denunció en 2015 a Cristina y a Timerman por ese pacto y pocos días después apareció muerto en su departamento en circunstancias que aún no se aclararon.