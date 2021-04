Luis Alberto Cámera, integrante del comité de asesores del presidente Alberto Fernández, dijo hoy que "las variantes (de Covid-19) ya están haciendo un poco de lío, son más contagiosas y eventualmente más letales y se va notando que tienden a comprometer a gente más joven".



En este punto detalló que, sobre todo, "a varones jóvenes de 30, 40 o 50 años que antes no era problemática" y advirtió que "también los síntomas se aceleraron, podés avanzar a terapia intensiva en una semana".



Por otra parte, el especialista manifestó en declaraciones a Radio Nacional que considera que en Capital Federal "el virus esta llegando a su techo, un techo muy alto con 3.000/3.300 casos y eso va a generar mucha internación" y advirtió que también "mucha ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires están muy complicadas".



En tanto, el especialista, jefe de Geriatría del Hospital Italiano, sostuvo que a diferencia de la ola anterior todo el país está "yendo junto para arriba, y vamos a tener dificultades en formas simultáneas y lo que a mi me preocupa es el tema del oxígeno".



Y enfatizó: "Vamos a necesitar mucho oxígeno en todo el país".



Cámera consideró que "el relajamiento que tuvimos toda la población a lo largo del verano fue lo que potenció que esta ola venga más rápido y con mayor intensidad".



Sobre la fabricación de la vacuna Sputnik V en el país, el médico fue cauteloso y aclaró que "no es inmediato, saquémonos esa ilusión; es una buena noticia pero en esta ola no nos toca".



Asimismo, remarcó que "lo que más ayuda a reducir la infección es el uso de barbijo todo el tiempo y en todos los lugares" y advirtió que "con los números que tuvimos en los últimos días cualquier ministro de salud de cualquier país iría a cuarentena, han sido números muy feos, varios días pasamos los 30.000, son números de cuarentena".



Por último, sobre la presencialidad en las escuelas dijo que "no tenemos dudas" de la existencia de "una relación temporal entre la escolaridad que se movió en todos lados simultáneamente y el aumento de los casos".