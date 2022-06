El ex ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta arremetió contra el presidente Alberto Fernández, luego de su salida del Gabinete en septiembre del año pasado al señalar que el jefe de Estado lo "decepcionó". "El Frente de Todos no se transformó en una herramienta de trasformación positiva y me decepcionó que el principal responsable de lograr eso es el presidente, que es quien debe ocupar ese rol de conducir", indicó Trotta.

En ese sentido, el ex funcionario explicó en declaraciones radiales que perdió "todo tipo de diálogo con el Presidente antes de dejar de ser ministro". Y sentenció: "Si me defraudó como persona es secundario. Mi decepción se vincula a lo que proyectábamos y a lo que estamos logrando desplegar".

Trotta fue reemplazado en la cartera educativa por Jaime Perczyk en medio del estallido de la crisis interna en la Casa Rosada. El ex rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET) hizo un repaso de su gestión en el gobierno y reparó en la pandemia.

"Una primera equivocación fue suspender la presencialidad en marzo del 2020. Intentamos sostenerla lo máximo posible y queríamos hacerlo provincia por provincia, pero había tal temor que era muy difícil contenerla. Estábamos frente a una estampida en la que podíamos perder toda autoridad", reconoció.

Además de la vuelta de las clases presenciales en el AMBA, Trotta aseguró que el otro gran desencuentro con el mandatario fue la polémica por la profesora de La Matanza que increpó a los gritos y con insultos a un alumno por su posición política.

Mientras el ex ministro de Educación repudio esa actitud, Alberto Fernández tuvo una mirada positiva al respecto. "Eso terminó de romper nuestro vínculo personal", admitió el ex funcionario nacional.

Por otra parte, puso a la alianza política que dio origen al oficialismo por encima de la figura del jefe de Estado: "Creo que nuestro frente, con aciertos y equivocaciones, es mucho más importante que el presidente. Si yo hubiese continuado en el Gobierno, seguiría poniendo el hombro, no por el presidente, sino por las ideas que yo considero que debemos representar, que a algunas las hemos olvidado en el camino".

"Es fundamental algo que decía Alberto Fernández en campaña electoral: ‘No nos preguntemos de dónde venimos sino hacia dónde queremos ir todos juntos’. Ese es el desafío que tenemos como argentinos", añadió.

Por otra parte, tras la controversia en torno a la medida del Gobierno de la Ciudad de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, Trotta aseguró no estar de acuerdo, pero manifestó que la política debe enfocarse en otras prioridades.

"Estoy en contra de prohibir y no utilizo el lenguaje inclusivo. Es una discusión absolutamente secundaria", afirmó, aunque recalcó que hay urgencias sociales mayores. "En el 70 por ciento de hogares pobres no hay libros y eso se ve reflejado en la educación de los niños. Hay que volver a la lectura recreativa en las escuelas primarias", concluyó.