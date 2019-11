El exobispo argentino Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de abusos sexuales y trasladado al Vaticano a finales de 2017, saldrá de Roma el próximo 25 de noviembre para llegar al país al día siguiente.



Así lo informó ayer su abogado canónico y portavoz Javier Belda Iniesta en un comunicado, en el que especificó que "Zanchetta viajará el lunes 25 de noviembre en la tarde, aterrizando en el aeropuerto de Salta la mañana del 26 de noviembre".



La Fiscalía de Salta (noroeste de Argentina) informó el miércoles de que se había solicitado la captura internacional del exobispo argentino, después de que se trasladase al Vaticano y no respondiera a los intentos de la Justicia del país por contactarle.



Belda Iniesta explica en la nota enviada a los medios que Zanchetta "no se encuentra en paradero desconocido ni refugiado en ningún sitio, ni huido de la justicia", sino "en la residencia indicada a las autoridades judiciales cuando fue convocado por éstas".



Apunta a que el exobispo argentino "no ha querido hasta ahora hacer manifestaciones públicas" para respetar el proceso judicial y que se esclarezca "lo antes posible la situación en la que se encuentra".



El portavoz del exobispo argumenta que "era falso que se dictara orden de arresto internacional" contra Zanchetta, tal y como sostuvo la Fiscalía argentina, y recuerda que la jueza del caso, Toledo Zamora, dictó el 21 de noviembre que no era "el momento procesal para valorar semejante petición, al no darse los elementos de necesidad requeridos para ello", y que se debía "esperar a considerarla (no a concederla) a la fecha de citación ante el tribunal".