El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, consideró que el gobierno nacional "se ha planteado simplemente el 'plan llegar', es decir llegar hasta las elecciones” y recomendó “mostrar que parte de los recursos del FMI pueden aumentar la oferta de divisas en el período preelectoral".

“El Gobierno nacional se ha planteado simplemente el plan llegar, es decir llegar hasta las elecciones y esperar que se hable de cuestiones que no son económicas, porque no tenemos un plan anti inflacionario, ni un plan de crecimiento y eso es lo que habría que hacer", agregó en declaraciones a Radio con vos.

El economista señaló que "aquí y ahora con las restricciones que tiene el gobierno mi recomendación es generar instrumentos o mostrar que parte de los recursos del FMI pueden aumentar la oferta de divisas en el período preelectoral".

"Lo que debiera estar trabajando el ministerio de Hacienda es mostrar cómo va a utilizar esos 10.800 millones de dólares que le va a transferir el FMI, y por supuesto cuando tenga eso resuelto transmitirlo", aconsejó.

Por otro lado, Redrado elogió a Roberto Lavagna. "He trabajado con él, para mi tiene una estatura de estadista y ojalá pueda ayudar y contribuir con sus ideas a tener un mejor debate electoral".

"No quiero ingresar en el debate de un candidato y otro, pero está claro que la argentina tiene que debatir cómo vuelve a crecer, cómo baja la inflación, cómo elimina la pobreza y no quedarnos con una discusión, bastante pobre, de futuro vs pasado", declaró.

“Los argentinos nos merecemos una discusión que salga de esta mediocridad de si es volver al pasado, volver al zafarrancho que nos dejó Cristina o a esta mediocridad que no resuelve los problemas", añadió.

Finalmente Redrado reconoció que se reunió con autoridades del Gobierno, pero evitó decir con quién: "Cuando a uno lo convocan del sector público la conversación es privada y tiene que ir en esos carriles, no te puedo decir lo que respondieron, pero sí lo que yo digo, y es lo mismo que digo en público".

"Argentina necesita un programa de estabilización, lamentablemente ya en diciembre estaba todo jugado con el FMI, y lo que les dije es ‘muchachos ustedes van a tener tensión cambiaria, generen formas de prevenirlo’", concluyó.