El fiscal federal Federico Delgado invitó a los ex directivos de la empresa Odebrecht a formar parte de la ley del arrepentido para declarar sobre los sobornos que les pagaron a funcionarios argentinos.

Delgado le envió un oficio a los representantes de la empresa brasileña en el que invitó "a la firma (en los términos de los artículos 8 y concordantes de la ley 27304) a realizar un ofrecimiento en el plazo de cinco días", según el texto al que accedió Infobae.

Se trata de la ley del arrepentido, que prevé una eventual reducción de la condena en el juicio oral para quien dé información verificable de personas superiores vinculadas al hecho de corrupción que se investiga.

Los apoderados de Odebrecht se presentaron la semana pasada en las tres causas abiertas en la justicia argentina y ofrecieron un acuerdo de colaboración de sus directivos para dar información sobre los 35 millones de dólares en coimas que pagaron a funcionarios argentinos, según reconocieron en una confesión que hicieron los Estados Unidos.

A cambio de esa información, los directivos pidieron someterse a un acuerdo similar al que firmaron en Brasil. Eso consiste en que no tengan una causa penal ni civil, que no se embargue ningún bien o cuenta de la empresa y que no se modifiquen los contratos pasados y actuales que la compañía tiene firmados.

Pero esos pedidos no están previstos en la legislación argentina, por lo que solo es viable la figura del arrepentido.

Infobae