"Desastre". En el acto de ayer, Del Caño acusó al Presidente de gobernar "para los ricos" y dijo que Alberto Fernández fue "cómplice" de ese "desastre".

El Frente de Izquierda Unidad cortó ayer la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. En un acto que contó con miles de personas, su candidato a presidente, Nicolás del Caño, lanzó duras críticas al presidente Mauricio Macri y al kirchnerismo.



A tres semanas de las elecciones y a metros del emblemático Obelisco porteño, Del Caño acusó al Presidente de gobernar "para los ricos" y dijo que el candidato presidencial Alberto Fernández y el Frente de Todos fue "cómplice" de ese "desastre".



"Somos la única fuerza política que dice que en esta realidad no perdimos todos, porque mientras la mayoría del pueblo se hunde en la desocupación y la miseria, unos pocos se la fugaron y obtuvieron ganancias millonarias. Por eso nuestro objetivo es que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador", remarcó del Caño, principal orador que tuvo la concentración.



En una multitudinaria manifestación, en la que conjugaron las emblemáticas banderas rojas de la izquierda obrera con los pañuelos verdes, distintivos de las causas feministas, Del Caño sostuvo que "Macri no hizo todo este desastre solo. Tuvo cómplices y colaboradores: los gobernadores y legisladores que hoy se encuadran en el Frente de Todos con Alberto Fernández, como Juan Manzur y Sergio Massa".



El actual diputado nacional insistió con la ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI), rechazó el pacto social planteado por Alberto Fernández y planteó "suspender los despidos y el desconocimiento de la deuda externa". Y el principal blanco de sus críticas cuando apuntó contra el Frente de Todos fue Sergio Massa, a quien calificó como "el rey de los panqueques".



"En esa fuerza política el que encabeza la lista de diputados es Massa, el que bancó a Macri en Davos, que le votó todas las leyes en su primer año de gobierno y ahora se habla de que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados", insistió.



Previamente, la candidata a vicepresidenta por el Frente, Romina Del Plá, fustigó a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y exigió la convocatoria a un paro general de 36 horas "como inicio de un plan de lucha que termine con el régimen del FMI".



"Nos plantean como salida negociar la deuda a la uruguaya y eso sólo significa más ajuste en educación y salud. Por eso llamamos a votar para cortar las ganancias para los ajustadores", remarcó la diputada nacional y gremialista docente. También pronunciaron discursos Miriam Bregman, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll (socialismo), entre otros.