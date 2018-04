Presentes. El gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y el expresidente Eduardo Duhalde asistieron al homenaje a Alfonsín.

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, subrayaron ayer que el espacio oficialista Cambiemos sigue "el legado y los valores" del fallecido expresidente radical Raúl Alfonsín, durante un acto en que fue inaugurado un monumento en honor al exmandatario en la Plaza Moreno, de la ciudad bonaerense de La Plata.



"Cambiemos no es ninguna persona en particular sino una profunda vocación de cambio democrático, de creer en la diversidad, el diálogo, la justicia, en instituciones fuertes y en saldar la deuda social pendiente con personas que venimos de distintos lugares y que tenemos que aprender mucho unas de otras. Y también de los que no son de Cambiemos, y eso es un legado del expresidente", dijo la gobernadora al inaugurar la estatua, de 2.30 metros de altura.



En la misma línea, Peña señaló que Alfonsín fue "un demócrata" que le dejó a los argentinos "una hoja de ruta metodológica sobre qué valores se tienen que poner adelante", y una "hoja de ruta para unirnos y saber hacia dónde tenemos que ir", anclada en "el valor de la paz y el valor de la Constitución Nacional". La ceremonia de inauguración del monumento, modelado en arcilla y realizado por el escultor Carlos Benavídez, estuvo enmarcada por más de un centenar de personas que se acercaron al escenario, pese a la incesante lluvia.



El acto se inició con la emisión de un mensaje grabado por el presidente Mauricio Macri, en el que se refirió al exmandatario como "el padre de la democracia" y en el que destacó que si en la actualidad "nos podemos expresar en libertad" y "en una sociedad plural donde se escuchan todas las voces", es gracias a los valores que dejó Alfonsín.



Se emitió un video, esta vez con parte de un discurso de Alfonsín de épocas en que ejercía el cargo de presidente de la Nación, lo que generó una ovación entre los presentes en la plaza, muchos de ellos militantes de la agrupación Franja Morada, que colorearon el evento con banderas rojas y blancas y banderines de Argentina.



Fuente: Télam