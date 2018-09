El Banco Central cambió de estrategia al salir a subastar dólares y ayer logró, luego de semanas de alza, llevar un poco de calma en la cotización de la divisa norteamericana.



En el comienzo de una jornada la presencia de bancos oficiales con ventas en el segmento mayorista fue el instrumento elegido para domar al dólar. Al no ser suficiente, el Central hizo una nueva subasta por 100 millones de dólares que se adjudicaron en su totalidad a un precio de corte de $38,89, un valor muy similar al registrado el día anterior.



La sorpresa llegó por la tarde, cuando Nicolás Caputo decidió cambiar de estrategia y volver a intervenir con ventas al contado con mucha fuerza y así logró bajar el precio del dólar mayorista de $39 a los $38,40 con los que cerró. El volumen operado en el segmento de contado fue de USD 458 millones y en el mercado de futuros Rofex alcanzó los 690 millones, de los cuales más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $39,5500 y $41,3000 a una tasa del 43,72% y 49,22% TNA, respectivamente.



La cotización en el Banco Nación cerró en $39 -50 centavos menos que el martes-, mientras que en los bancos minoristas promedió los $39,24.



Muchos interpretaron esta señal como una autorización del FMI para volver a utilizar reservas para marcar el precio en el mercado cambiario. "Si mantiene esta estrategia me parece una muy buena señal y creo que le va a doblar el brazo al mercado porque ya no hay tantos pesos, la fuerza compradora no es tan alta", afirmó el analista financiero Christian Buteler.



De esta manera, logró quebrar una racha de alzas consecutivas que tuvo como una de las jornadas más intensas este último martes, donde el billete pegó un salto en torno a un peso cincuenta centavos y requirió una fuerte intervención del Central -subastando 368 millones de dólares.