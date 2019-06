El senador chaqueño Ángel Rozas anunció que no buscará la reelección de su banca en octubre próximo y anticipó que se retirará de la política pública a partir del 10 de diciembre. El histórico legislador radical adujo cuestiones “estrictamente personales” para tomar esta decisión.

"Quiero poner de manifiesto mi decisión irrevocable de no postularme para un nuevo período como Senador Nacional. Después de casi 40 años ininterrumpidos de militancia activa, entiendo haber concluido una etapa de mi vida, por lo que he resuelto no participar por motivos estrictamente personales", señaló Rozas a través de un comunicado de prensa.

Vale mencionar que el jefe del bloque radical del Senado comparte desde 2017 la conducción del interbloque Cambiemos con su correligionario Luis Naidenoff fue dos veces gobernador del Chaco, presidente del Comité Nacional de la UCR y diputado provincial y nacional.

El propio Rozas reconoció "la necesidad de reanimar y vivificar la acción política con el aire fresco de la renovación que las buenas prácticas de la democracia le exigen a todo dirigente y a todos los partidos políticos" y ratificó su pertenencia a "Juntos por el Cambio".

"Seguiré apoyando de a pie el esfuerzo militante de los amigos de siempre que tomen la posta para seguir sosteniendo esos principios y deseando que a Juntos por el Cambio le vaya muy bien para que le vaya mejor al país", afirmó.