Un hombre de 62 años, que practicaba paracaidismo en el municipio bonaerense de Lobos, falleció el domingo por la tarde, debido a que su equipo no se abrió durante un salto de instrucción, informaron hoy fuentes policiales.



Según se indicó a Télam, la víctima fue identificada como Héctor Vaccaro, residente del barrio porteño de Villa Devoto, quien viajó a Lobos a tomar clases en el Club Escuela de Paracaidismo, en el aeródromo local.



Por causas que son materia de investigación, tras el salto Vaccaro no pudo abrir el paracaídas y falleció por el impacto.



Ante el accidente, intervinieron personal de la Ayudantía Fiscal de Lobos, de Policía Científica, del Comando de Patrullas Rurales del municipio, y el SAME.



El cuerpo fue trasladado a La Plata para realizar la autopsia, y, según supo esta agencia, se estableció que el fallecimiento se debió a un "traumatismo encefalocraneano grave" y "politraumatismos".



Vaccaro era un funcionario de carrera en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y actualmente se desempeñaba como director de Mantenimiento y Talleres.



Tras su fallecimiento, el sindicato de los empleados de Aysa indicó en un comunicado que se trataba de "una persona destacada tanto en su profesionalismo como en su calidad humana".



"Queremos expresar nuestro más sincero pésame a su esposa, hija y demás familiares en este momento tan difícil. También deseamos extender nuestras condolencias a todos los compañeros y compañeras del Establecimiento Varela, donde Héctor prestaba sus servicios", se expresó.



La causa fue caratulada como "averiguación causales de muerte" y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de Saladillo.