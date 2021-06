A un año y tres meses del inicio del aislamiento en la Argentina, el avance del plan vacunatorio anuncia para algunos la llegada de una posible nueva normalidad. Hugo Pizzi, infectólogo y asesor del gobierno desde principios de 2020, aseguró que la vuelta a la vida antes del coronavirus podría estar más cerca de lo que pensamos.

El doctor, en diálogo con Radio 2, explicó: “En general, cuando uno avanza en la vacunación, aunque suban pequeños escalones por más insignificantes que sean, se notan. Hoy si entran a una sala de terapia intensiva va a ver que no hay pacientes añosos, con comorbilidades. A medida que vamos vacunando, se van logrando cosas y no hay necesidad de llegar al efecto rebaño para notar diferencias”.

Para el especialista, será vital que se sostenga el ritmo de inoculación hasta ahora alcanzado. A pesar de la amenaza que suponen las nuevas y más peligrosas variantes del Covid-19 (como la cepa Delta, que ya fue registrada en el país), la opinión de Pizzi sugiere una recuperación positiva:

"A este ritmo y con la disciplina de la gente, yo creo que en julio o agosto, se va a notar la cantidad de vacunas aplicadas" comentó el infectólogo para América TV, y agregó: "Y aunque no lleguemos al 60 o 70% el virus va a chocar contra el escudo de los inmunizados y no va a ser lo mismo. Me da la sensación de que si vamos rápido no vamos a tener la tercera ola".

Sobre el retraso en la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra el Covid, el doctor afirmó que el panorama cambiará con la próxima llegada de las nuevas vacunas, al igual que el inicio de la manufacturacción de inyecciones en Argentina:

“En su momento hubo una reunión de la mesa de asesores y se llegó a la conclusión de que era mucho más coherente dar una sola dosis que dar dos a menos cantidad de personas", reconoció el infectólogo. "Pero eso ya se fue superando porque todos los que tenían una sola dosis de AstraZeneca ya se colocaron. El grupo que estaba muy ansioso para que se le aplicara la segunda, que era la Sputnik V, ya llegaron en buena cantidad y ya se están aplicando”, aseveró.

Según los datos más recientes del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, para este viernes por la tarde se aplicaron en total 16.018.940 vacunas contra el coronavirus, superando la marca de los 16 mil.

El jueves de esta semana se superó el récord diario de vacunación, con más de 375 mil dosis aplicadas. En total, 27,15% de la población recibió una primera dosis, y 6,91% terminó su esquema de inmunización con la segunda.

La cartera de Carla Vizzotti anunció este viernes la utilización de emergencia de la vacuna china CONVIDECIA, de la que busca comprar 5,4 millones de dosis. Además, el contrato con Sinopharm buscará traer al país 2 millones de inyecciones este mes, y 4 millones para el mes de julio.

Mientas tanto, la Argentina estará recibiendo este sábado 811.000 dosis de la vacuna Astrazeneca desde México, y 934.200 de la misma llegarán el lunes desde los Estados Unidos. Con las dos entregas, el país superará las 20 millones de vacunas recibidas.

Fuente: Crónica