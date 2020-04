El infectólogo Eduardo López, que integra el equipo de especialistas del Comité de expertos que asesora al Gobierno Nacional sobre la pandemia de coronavirus recomendó que los médicos cubanos que deseen ejercer en el país rindan un examen de reválida, tal como o hacen los profesionales argentinos que buscan trabajar en otros países.

El grupo multidisciplinario de profesionales integrado por gerontólogos, epidemiólogos, infectólogos, terapistas y Presidentes de Sociedades Científicas, mantiene entre una y dos veces por semana una teleconferencia con el Ministro de Salud, Ginés González García.

El infectólogo Eduardo López, quien asesora al gobierno nacional.

Durante los encuentros virtuales se van poniendo sobre la mesa diferentes inquietudes relacionadas al coronavirus y una vez que se llega a un consenso se programa una reunión con el presidente, Alberto Fernández en Olivos. El infectólogo Eduardo López remarcó que la cuarentena en Argentina fue efectivo porque se aplicó de una forma “precoz y estricta”.

Además, hizo referencia a la inminente llegada de profesionales cubanos al país para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Se expresó a favor de que médicos de otras latitudes trabajen en Argentina. “Creo que deben rendir un examen de reválida, como se nos exige a nosotros cuando vamos a trabajar a otros países. Este no es un tema político porque vienen de Cuba. Diría exactamente lo mismo si llegaran de Chile o de España”, expresó el infectólogo.

El Ministro de Salud junto al infectólogo Eduardo López.

Por otro lado se refirió a las condiciones de trabajo en Argentina: “Creo que si a los médicos argentinos les ofrecieran condiciones y un sueldo adecuado, muchos profesionales de la salud argentinos que no están ejerciendo, aceptarían trabajar. Si uno ofrece sueldos que no están a al altura de la tarea riesgosa en medio de una pandemia, entonces puede ser que no tenga candidatos”, añadió.

(Fuente: Infobae)