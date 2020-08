Dionisio Scarpín, hombre de Juntos por el Cambio e intendente de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, dio positivo de coronavirus. Scarpín, firme defensor de los dueños de Vicentin e impulsor de las marchas contra la expropiación, participó de la movilización del lunes 17 contra la cuarentena.

“Quiero informarles que ayer martes, a la mañana, tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo”, dijo el intendente santafesino en un video que publicó en sus redes sociales. “Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución, de seguridad, que todos ya conocemos”, pidió Scarpín en el video. Rápidamente, en las redes comenzaron a circular fotos del intendente en la marcha.

El tuitero @ramcarr95 señaló que Scarpín no solo participó de la marcha opositora del lunes sino que se lo pudo observar sin barbijo y muy cerca de distintas personas, incluso de mujeres mayores que integran el grupo de riesgo ante el coronavirus.

El intendente de Avellaneda aseguró que él y su familia están “en buenas condiciones de salud” y que todas las personas que estuvieron con él serán serán contactadas por el sistema sanitario local. “Les pedimos que sigan las instrucciones”, solicitó Scarpín.

Fuente: Página 12