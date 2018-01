Un joven de 25 años murió en la playa del balneario bonaerense de Monte Hermoso, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 19, cuando el hombre, identificado como Gastón Troncoso, se bañaba junto a un hermano y dos amigos en el sector ubicado en la costanera y la calle Río Iguazú.



"En un momento dado Troncoso no pudo hacer pie, por lo que no podía salir del agua al parecer porque estaba sobre un canal", señalaron las fuentes.



Los informantes agregaron que "sus amigos intentaron ayudarlo, pero no pudieron y alertaron a los guardavidas, quienes de inmediato comenzaron con las tareas para rescatarlos".



"Troncoso murió luego de ser rescatado y pese a las tareas de reanimación, cuando era trasladado a un hospital", completaron la fuentes.