Detenido. Oil Combustibles le pertenecía al empresario Cristóbal López (vinculado con el kirchnerismo), quien se encuentra detenido.

El juez comercial Javier Cosentino determinó ayer que YPF quedará a cargo de la operación de la petrolera Oil Combustibles por los próximos dos meses y que luego tendrá prioridad de compra para quedarse con la empresa.



El magistrado resolvió "adjudicar a Destilería Argentina de Petróleo SA (DAPSA) e YPF SA la gestión de la empresa en marcha de Oil Combustibles S.A.", según consta en el fallo de 17 páginas que emitió ayer.



Al elegir a YPF, la petrolera estatal, y la española DAPSA, el juez Cosentino ponderó que fueron los únicos oferentes que propusieron hacerse cargo de todo el personal, el pago de los sueldos y que podían garantizar la continuidad operativa de la empresa.



"DAPSA e YPF garantizan, sin condicionamientos y asumiendo el riesgo de la operación, el abastecimiento de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera Oil con combustibles de calidad", sostuvo el juez.



"Propusieron afrontar en forma directa el abastecimiento exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de Oil, garantizando la disponibilidad de productos de la más alta calidad, a precios de mercado y en condiciones de competitividad para los operadores de estaciones de servicio, tomando a su cargo el riesgo de la operación comercial", remarcó el juez.



Además, YPF ofreció pagar 3,3 millones de dólares por mes para la administración de la empresa, lo que permitirá pagar los sueldos de todos los trabajadores, una situación que no estaba prevista en las otras propuestas.



A criterio del juez, la oferta de YPF y DAPSA superó a las realizadas por Trafigura, Vitol, Lukoil y la cooperativa de trabajadores de la refinería de San Lorenzo. Asimismo, el juez Cosentino le otorgó a YPF y DAPSA "el derecho de igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse" ante el llamado a licitación que se realizará en los próximos meses, por lo que esas empresas estarían cerca de quedarse con Oil de manera definitiva.



Oil Combustibles le pertenecía al empresario Cristóbal López (vinculado con el kirchnerismo), quien se encuentra detenido en el marco de una causa en la que se lo investiga por no haber rendido al fisco 8.000 millones de pesos recaudados a través del impuesto a la transferencia de combustibles.



Vale mencionar que el acuerdo no incluye la operación y explotación de la refinería que Oil posee en la provincia de Santa Fe. Semanas atrás, YPF había demostrado interés en el puerto y en la zona logística que Oil posee en San Lorenzo.



Semanas atrás, Cosentino decretó la quiebra de la empresa Oil Combustibles, en un esquema de continuidad productiva con el fin de mantener los puestos de trabajo.



En esta causa, el juez en lo Comercial dispuso el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y los activos, a cargo de la Justicia.



Desde el Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburos (Supeh), confían en que la aparición de YPF es una buena ventana que se abre. "Celebramos que sea YPF, por la espalda financiera y técnica que tiene", le dijo a Rosarioplus.com Héctor Brizuela, secretario de asuntos legales del gremio.



El sindicalista advirtió que, confirmado el fallo del juez Cosentino, ahora el gremio pujará por la reapertura de la refinería San Lorenzo, en Santa Fe. Télam