En Playa Grande. Massa, Schiaretti y Pichetto (de izquierda a derecha), protagonistas clave del encuentro en Playa Grande.

Con cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, se lanzó oficialmente en Mar del Plata Alternativa Federal, el espacio del Partido Justicialista (PJ) que pretende "saltar" la grieta entre el presidente argentino y Cristina Fernández de Kirchner.



Bajo el eslogan "Hay alternativa", el eje del acto fue un panel de ciudadanos especializados en distintos rubros (emprendedores, científicos, deportistas) que contaron sus historias y su visión del país, mientras los dirigentes, sentados junto al público, escucharon. Sobre el cierre, llegaron los discursos.



"Pongamos de pie a la Argentina, para terminar con un Gobierno que nos puso de rodillas", arengó al final Sergio Massa, último orador de la jornada, y le envió un mensaje a Macri: "A un Presidente que dice que el único camino es el ajuste, desde acá, presidente, le queremos decir que hay otro camino para la Argentina".



Antes que él, el senador Miguel Pichetto -quien también anunció su postulación- también apuntó contra el gobierno de Cambiemos. "La política de los CEOs fracasó", sentenció. Por otra parte, descartó cualquier acercamiento con el espacio que lidera la expresidenta Fernández de Kirchner: "Esta alternativa política no tiene nada que ver con el pasado", ratificó.



Hasta el complejo La Normandina, ubicado frente al mar de Playa Grande, llegaron los cuatro fundadores del espacio: el senador del PJ, Miguel Pichetto; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el gobernador de Juan Schiaretti (Córdoba) y el salteño Juan Manuel Urtubey, quien antes que comenzara el encuentro debió volar hacia su provincia debido a las inundaciones que sufre la región.



También asistieron los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sergio Casas (La Rioja), y el exmandatario jujeño Eduardo Fellner.



Los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Chaco, Domingo Peppo, enviaron mensajes grabados, al igual que el economista Roberto Lavagna -que coquetea con una candidatura presidencial- y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien fue socia de Massa en las últimas elecciones.



Massa cerró el encuentro con un discurso que llamó a acercar posiciones. "Vamos a volver a ser gobierno en la provincia de Buenos Aires", vaticinó. Y lo planteó como resultado de "una nueva mayoría" que se puede construir desde Alternativa Federal.



"Este gobierno fracasó con la inflación (por la suba de precios), con la pobreza, con unir a los argentinos y con los trabajadores y las pymes", enumeró en la crítica a la gestión macrista, a la que cuestionó por la "asfixia impositiva" y "un presidente que cree que le único camino es el ajuste".



"Tenemos que poner de pie a cada argentino que quiera construir un nuevo gobierno", reclamó el líder del Frente Renovador. Y agregó: "Tenemos que ir a abrazarlo, aunque estemos peleados, pensemos distinto o tengamos diferencias. Tenemos que construir una Moncloa argentina", insistió en ese llamado a achicar distancias hacia la construcción de "una nueva mayoría".



El otro aspirante a suceder a Mauricio Macri, el senador Miguel Pichetto, se presentó como "un buen candidato" y planteó como eje central la unidad nacional. Pichetto, el más enfático en enumerar un proyecto, repasó desde la necesidad de fortalecer el rol de las fuerzas armadas hasta el pedido de "terminar con la argentina planera", en referencia a la cantidad de ayuda social que nunca deriva en oportunidades de trabajo reales. "Tengo experiencia", resaltó como cualidad para gobernar el país.



"Tengo experiencia y creo que la política es algo más que 120 caracteres de Twitter. Implica diálogo, consenso, experiencia, coraje cívico y que no te tiemble el pulso. La política es el valor central. Recuperar el rumbo colectivo, económico, social desde la política y no desde los CEOs", ahondó.