Invocación divina. En su mensaje en la Catedral, Poli pidió que la Virgen ayude ‘a gobernantes y pueblos a ser fuertes en la diversidad‘. Al salir de la Catedral porteña, Macri se retiró saludando a los presentes en las afueras del templo.

Repuesto del susto por la descompensación que sufrió el miércoles por la altura en Ecuador, el presidente Mauricio Macri asistió ayer al tradicional Tedeum y luego encabezó un ‘locro patrio‘ en el que advirtió a ‘empresarios, sindicalistas y jueces‘ que nadie puede creerse ‘dueño de decirnos lo que tenemos que hacer‘.



En el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, convocó a superar la ‘confrontación‘ y cuestionó que ‘la inequidad genera violencia‘.



Poli hizo hincapié en la ‘deuda social interna‘ y exhortó a superar la ‘confrontación‘ y a buscar el ‘consenso creativo‘ para hacer realidad el progreso del país. ‘Dejemos interpelar por la realidad humana que vivimos. Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivo para hacer fiesta patria, cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado. Porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna‘, sostuvo el cardenal Poli ante las autoridades.



‘Las estadísticas veraces son muy buenas porque nos advierten dónde estamos parados, para encarar soluciones. No obstante, los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias que sufren la postergación y el desánimo‘, aseveró.



En su mensaje centrado en la pobreza, Poli habló de la ‘deuda social‘ que existe en nuestro país. Aseguró que ‘buena parte del pueblo‘ no tiene ‘una vida digna‘ y subrayó que ‘la inequidad genera violencia‘ y pidió el compromiso generalizado de toda la sociedad para combatir este flagelo. ‘Nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo‘.‘La solución a nuestra deuda social interna depende prioritariamente de nosotros. Para eso, hay que apostar a las reservas morales, espirituales de nuestro pueblo, a su capital de trabajo e ingenio científico‘, aseguró el arzobispo porteño.



El cardenal Poli invitó al Presidente y a los representantes de los credos a rezar la oración por la paz de San Francisco de Asís y el Padrenuestro, y luego se entonó el Himno Nacional. Así, Macri leyó junto a Poli una plegaria por el bienestar, la paz y la prosperidad de la Patria.



En la Catedral, Macri depositó una ofrenda floral ante el mausoleo en el que descansan los restos del general José de San Martín. El primer mandatario acudió al templo porteño acompañado de la primera dama, Juliana Awada, y miembros de su gabinete, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.