Esta tarde se confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus de un integrante del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Héctor Bornes, médico clínico del Hospital Angel Marzetti, quien comenzó a sentir síntomas desde el 14 de abril y hoy por la mañana obtuvo los resultados positivos.

Tras conocer que padecía el virus, el profesional de 56 años se trasladó hacia el Hospital Rural Ramón Carrillo de San Vicente. Sin embargo, tras complicarse el cuadro fue derivado al Cuenca Alta de Cañuelas, con serias dificultades respiratorias, en el nacido en Carlos Casares donde finalmente falleció.

“Nuevamente la tragedia de la pandemia nos golpea a los sanvicentinos. Ahora se trata del doctor Héctor Bornes, esposo de la doctora Silvia Marelli, afectados por COVID-19. Los que están en el frente de batalla contra este enemigo invisible son quienes siguen dando la vida por todos”, expresó el parte oficial de la Municipalidad de San Vicente en Facebook.

“La pérdida irreparable de Héctor es llorada por su familia, amigos y compañeros de servicio. El gobierno y pueblo de San Vicente acompañan con enorme sentimiento la desaparición física del doctor Bornes”, agregaron.

Marisa Fassi, intendente de Cañuelas, decretó 48 horas de duelo, en homenaje al profesional oriundo de Carlos Casares, que se desempeñó por más de 30 años en el hospital mencionado y en otras salas de atención primaria de Santa Rosa y Los Pozos.

“Expresamos por este medio nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a sus hijos y su esposa. El ‘Chino’, como lo conocían sus compañeros de trabajo, en el Hospital fue siempre depositario del cariño y el respeto de todos”, indicó el municipio en un comunicado.

“Esta tragedia debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de extremar los cuidados para el personal de Salud, el más expuesto en la lucha contra este enemigo invisible. Y sobre la necesidad de no relajarnos en el esfuerzo por evitar la propagación del COVID19, manteniendo estrictamente las medidas de aislamiento", completaron.

Esta mañana, el medio InfoCañuelas lo contactó para saber cómo estaba de salud y él respondió: “Nunca me gustó estar en las noticias, no soy mediático, y siempre cultivé un perfil bajo los últimos 30 años. Les agradezco la consulta, pero prefiero no hablar”, dijo el Dr. Bornes esta mañana cuando InfoCañuelas lo contactó por WhatsApp. Luego este portal le preguntó cómo estaba, cómo se sentía. “Como se puede”, respondió.

Bornes se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata hace más de tres décadas, era amante del básquet y decidió aislarse el 14 de abril tras sentir fiebre y otros síntomas. Tras realizarse el hisopado, debió esperar nueve días para obtener los resultados. Marelli, su mujer, es médica pediatra y también se encuentra aislada en la casa que compartían en San Vicente luego de conocer que padece la enfermedad. Junto a su marido tenían dos hijos.

Desde el entorno del médico -quien hubiese cumplido 57 años el próximo 7 de mayo- indicaron que hace algunos años sufrió un infarto y que en el último tiempo padecía bajo niveles de plaquetas.

El 18 de abril, también en San Vicente, se registró la primera muerte del sistema de salud en la provincia en Buenos Aires. Se trató de Silvio Cufré, de 47 años, enfermero del Instituto Médico Brandsen, quien estaba internado en una clínica de Cañuelas.

El Ministerio de Salud de la Nación registró este jueves seis nuevas muertes por coronavirus y 147 contagios en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país ascendió a 3.435 y las víctimas fatales suman 165.