Hartos de impunidad. La marcha fue contundente y tranquila. Muchos carteles apuntaron a las mafias. También reclamaron la renuncia de Ricardo Lorenzetti, jefe de la Corte.

Una bocanada de aire fresco respiró ayer el Gobierno nacional de la mano de una multitudinaria marcha que se realizó ayer frente al Palacio de Tribunales en demanda de "mayor transparencia y eficacia de la Justicia", entre otros reclamos, frente a los emblemáticos casos de corrupción que siguen sin condena.



Los principales cuestionados de la marcha fueron los jueces federales y el el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.



El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) fueron las organizaciones que se sumaron a la marcha convocada por la redes sociales.



Con consignas como #SinJusticiaNoHayRepublica y #12A, y la adhesión de algunos dirigentes y legisladores, el encuentro puso el foco en las críticas a la Justicia federal por recientes excarcelaciones concedidas a exfuncionarios y dirigentes kirchneristas como Amado Boudou, Carlos Zannini, Luis D"Elía, Cristóbal López, entre otros.



El constitucionalista Daniel Sabsay fue el único orador del acto, que resumió los puntos principales del encuentro. "La Justicia lenta no es Justicia", afirmó y levantó el aplauso de los presentes, que con carteles y banderas argentinas escucharon sus palabras. "El plazo razonable es una medida esencial, no es un problema de forma sino de fondo", sumó.



Sabsay pidió "trabajar por una nueva ley para modificar todo el sistema judicial" y aseveró que, si el Congreso no se lo propone, tampoco se podrá avanzar. Luego, pidió por la descentralización de la Justicia Federal. "Hay que disminuir el poder que tienen estos 11 jueces", afirmó el constitucionalista, en referencia a los magistrados que entienden en los 12 juzgados de ese fuero.



Entre las voces que apoyaron la concentración estuvo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la CABA. "Estamos buscando nivelar la cancha en materia de impunidad. Desde el punto de vista de delitos contra la corrupción, claramente está fracasando la Justicia Federal porque hay muy pocas condenas en los últimos 20 años", aseguró.