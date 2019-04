Ignacio Elías, de 9 años, fue declarado 'ciudadano distinguido' de Rosario por acudir cada domingo al Cenotafio de Malvinas, frente al Monumento a la Bandera, a limpiar las placas de granito de los héroes de la guerra librada en 1982 sobre el archipiélago austral.

El presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes, Claudino Chamorro, y el concejal radical Pablo Javkin le entregaron el domingo a la mañana el certificado a Ignacio, que lo recibió sonriente, vestido con una remera blanca de Malvinas, pantalón gris y negro camuflado y zapatillas grises.

Luego de la entrega, las fotos y los aplausos del puñado de ex soldados combatientes, Ignacio contó a la agencia Télam que "le dije a Pablo (Javkin) que si es intendente le hago una apuesta: que él mande a la Guardia Urbana a cuidar y yo vengo dos veces por semana".

"Yo vengo todos los domingos, excepto cuando llueve o hace 50 grados", recordó Ignacio, quien reveló: "Le dije a mi abuelo Miguel, que hoy no pudo venir porque está enfermo, si me podía traer porque mis viejos no me traían".