El niño de ocho años internado en Rosario con hepatitis de origen desconocido ingresó en emergencia nacional para ser trasplantado, informó este lunes la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.



Al calificar el caso del menor internado en el Sanatorio Privado del Niño de Rosario como de "muy delicado", la funcionaria consignó "que en la provincia no se han reportado otros nuevos casos".



"Por lo tanto, es un caso aislado. No es un brote y quiero llevar la calma y la tranquilidad a la población", añadió Martorano en declaraciones a Radio2-Rosario.



El Sanatorio Privado de Niños, donde el niño fue trasladado la semana pasada tras ser diagnosticado en el hospital público de Niños de la zona Norte de Rosario, es un centro de alta complejidad, especializado en pediatría de hígado y trasplante hepático.



El paciente será intervenido en Rosario en el único centro autorizado en la región para la realización de operaciones de trasplante.



El chico, oriundo de la localidad santafesina de Funes, lindera al oeste con la ciudad de Rosario, fue el primer caso reportado con hepatitis de origen desconocido en el país, tras el alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitido a partir de la presentación de numerosos casos en el Reino Unido y en población pediátrica.



El Ministerio de Salud informó que son ocho los casos sospechosos de hepatitis graves de origen desconocido en población pediátrica en distintos puntos del país, aunque remarcó que son "casos aislados sin conexión entre sí" y que "no se trata de un brote".