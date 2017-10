Presentes. Asistieron al acto encabezado por Macri el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti (derecha), el ministro de Ambiente, Sergio Bergman (centro) y la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco (izquierda).

El presidente Mauricio Macri llamó ayer a "potenciar el fortalecimiento institucional" en el Estado, donde "no sólo una persona sea garantía de ética", y advirtió que el Gobierno quiere "un país donde la corrupción sea intolerable", sin "recovecos" para "amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones".



En ese marco, criticó al Poder Judicial por la gran cantidad de empleados que tiene, a la vez que le reclamó que "elimine algunas" licencias que consideró exageradas y evite que el servicio de justicia "durante 45 días al año esté interrumpido", en referencia a la denominada "feria judicial".



"Voy a referirme al tercer eje al que los quiero convocar: a potenciar actividades en nuestro país para el fortalecimiento institucional", enfatizó el jefe de Estado en un discurso emitido ayer al mediodía ante integrantes de múltiples sectores en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Y agregó: "Queremos instituciones públicas transparentes, no que alguna persona sea garantía de la ética. Queremos un país donde la corrupción sea intolerable". El primer mandatario, en esa línea, calificó como "estafa" y "vergüenza" que existan "recovecos" en los tres Poderes del Estado donde funcionarios ubicaron "amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones".



El presidente llamó a modificar esas situaciones y mencionó entre otros ejemplos a la Biblioteca del Congreso que tiene "más de 1.700 empleados", lo que calificó de "escandaloso", lo mismo que algunas legislaturas provinciales "que siguen aumentando en tamaño" porque hay legisladores, dijo, que "arman kioscos para sus amigos de la política". Mencionó despachos de legisladores que "tienen más de ochenta empleados por legislador".



Luego, centró su crítica en la Justicia y aseguró que "en el Ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas entre el 2012 y el 2016". "La mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos", fustigó.



Macri sostuvo luego que en el Poder Judicial "hay casos de empleados de ordenanza, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de los 100 mil pesos por mes".



"Además, gozan como todos los empleados del Poder Judicial de un régimen de licencia muy generoso, que lleva a permitirles tomarse hasta dos años de licencia con goce de sueldo", cuestionó el primer mandatario.



Agregó: "Qué bueno sería para todos que la Justicia dé el ejemplo y elimine algunas de estas licencias". "También es importante que modernice sus procesos para dar un servicio ágil y transparente. En la Justicia el expediente electrónico no existe", dijo. Advirtió que "el incremento de un 30 por ciento" que experimentó en la última década la planta de docentes, no docentes, la oferta académica y el número de universidades "no se condice" con el número de matriculados universitarios, donde "se constata un aumento del 13 por ciento en igual período". Agencias



Organizaciones en la puerta. Organizaciones sociales en la puerta del Centro Cultural Kirchner, mientras el presidente Macri anunciaba un plan cuyo eje principal era la reducción de la pobreza.

Macri advirtió que "necesitamos organizaciones sindicales fuertes y transparentes". "No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente", se quejó. Convocó a los gremialistas a "dialogar" y a "echar luz sobre esta situación". "Necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores", aseveró. Y agregó: "Otro caso es el de las obras sociales, en la Argentina hay 280, de las cuales sólo 40 representan al 70 por ciento de los trabajadores y de sus familias. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que sólo representan al 30 por ciento de los trabajadores".