A las 9 se habilitará el tránsito en el corredor internacional, tal como está establecido en el horario de funcionamiento de invierno en el Paso Cristo Redentor. Sin embargo, la situación será complicada en el complejo chileno Los Libertadores porque sigue el paro de los trabajadores aduaneros del vecino país.

Aunque la paralización no es total, aplican una medida de "atención lenta", lo que hace que no se pueda descongestionar la cantidad de camiones que sigue esperando de este lado de la cordillera. Según informó Gendarmería son 710 los camiones que están en Uspallata y otros 140 están en Luján de Cuyo. De esos se estima que sólo 200 podrían hacer los trámites para cruzar al vecino país, lo que no permite bajar el gran número de vehículos de carga que están en el cruce.

Ya se cumplen seis días de movilización de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, Anfach, y el paro seguirá por tiempo indeterminado.La movilización es a incumplimientos del Gobierno chileno a los acuerdos firmados con ese sector en años anteriores.

