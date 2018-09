La anterior. La tercera huelga que hizo la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri fue el pasado 25 de junio.

Este paro general convocado por la CGT será el cuarto desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, con lo que su gobierno tendrá desde el martes un promedio de una medida de fuerza a nivel nacional en su contra, cada poco más de ocho meses. Dicho de otra manera, un paro cada 255 días.



El gobierno de Macri es, desde el regreso de la democracia, el tercer gobierno con mayor promedio de paros generales, junto con Eduardo Duhalde. La gestión de Fernando De la Rúa tuvo un paro cada tres meses: en total le hicieron nueve. A Raúl Alfonsín le hicieron un paro cada cinco meses (13 en total). Eduardo Duhalde y Macri sufrieron un paro cada más de ocho meses o cada 255 días (fueron tres huelgas para Duhalde). A Carlos Menem le tocó un paro cada 16 meses. A Cristina Kirchner, un paro cada 19 meses y a Néstor Kirchner un promedio de un paro cada 55 meses.



La primera huelga general contra Macri fue el 6 de abril de 2017. Esa medida duró 24 horas y no incluyó marchas ni movilizaciones; tuvo una adhesión parcial ya que no se plegaron a la medida de fuerza peones rurales, trabajadores del caucho y del vidrio, entre otros; ni tampoco otras agrupaciones de peso, como gastronómicos porteños.



En aquella oportunidad, Héctor Daer, triunviro de la CGT, argumentó que la medida respondía a que los argentinos habían perdido "poder adquisitivo, puestos de trabajo y sufrido la caída del consumo, sumado a la llegada de cantidades de productos importados". El segundo de los paros generales contra Macri llegó el 18 de diciembre de ese mismo año.



Convocado por 24 horas, la medida sindical fue en contra de la política económica y el proyecto de ley de reforma previsional, finalmente aprobado por el Congreso argentino, y recordado por el feroz enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la Plaza del Congreso.



Aquella medida tuvo una doble particularidad: fue anunciada por la CGT con apenas una hora y media de antelación, y comenzó a las 12 del mediodía, por lo que para garantizar que los trabajadores pudieran volver a sus hogares, los gremialistas decidieron que subtes, colectivos y trenes funcionarán habitualmente hasta la medianoche.



La última de las huelgas generales que realizó la CGT por 24 horas ocurrió el pasado 25 de junio y fue la de mayor convocatoria: no sólo adhirieron los cinco gremios con mayor cantidad de afiliados del país (Comercio, UOCRA, UPCN, Gastronómicos y UOM), sino también las organizaciones del transporte de pasajeros. Télam