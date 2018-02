Roces. Los gobiernos de Macri y Evo Morales están entrando en una etapa de roces por la salud que se ofrece a los extranjeros en ambas naciones.

Tras difundirse que el Gobierno de Bolivia rechaza atender a argentinos en sus hospitales, el diputado nacional Luis Petri (Unión Cívica Radical-Cambiemos) presentó ayer un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la base de criterios de reciprocidad.



Según el diputado oficialista, "el objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios".



Cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países. De lo contrario "en caso de no existir reciprocidad", el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por servicios prestados. Como última instancia, sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, se faculta al Ejecutivo a establecer "tasas retributivas" o "aranceles" para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.



El pasado 5 de febrero, el gobierno boliviano de Evo Morales rechazó un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o viven allí puedan atenderse en los hospitales de Bolivia al igual que los vecinos lo hacen en la Argentina. El rechazo al reclamo de Macri fue mediante una carta que envió la Cancillería de Bolivia al embajador argentino en La Paz, Armando Álvarez García. El lunes pasado, el embajador Álvarez García se reunió con la vicecanciller boliviana María del Carmen Almendras para tratar de dar con una solución. Pero no se llegó a ningún acuerdo, según el portal de noticias Infobae. Por lo pronto, se espera que Evo y Macri se reúnan en abril en Buenos Aires. El canciller argentino, Jorge Faurie, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, plantearon que el Parlamento debería debatir una ley para cobrar servicios de salud a extranjeros no residentes. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ratificó ayer su decisión de cobrar la atención de salud a los extranjeros, para lo cual anticipó que enviará un proyecto a la Legislatura provincial. Télam y Efe



"El tema no fue incluido"

En medio de la pelea entre Argentina y Bolivia por el cobro de la salud pública en los hospitales, el Gobierno de Evo Morales aseguró que "no recibieron ningún proyecto en materia de asistencia médica" por parte de la gestión de Mauricio Macri.



A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia aseguró que sólo recibieron una "nota verbal de la Embajada Argentina en La Paz, como un planteamiento general sobre la intención de "suscribir un Convenio"". Bolivia destacó que el 15 de enero de este año, durante una reunión entre ambos países, se consensuó "la agenda bilateral, que fue revisada en detalle y de forma íntegra, y este tema no fue incluido por la parte argentina", informó el sitio TN. Asimismo, resaltó que el 26 de febrero, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, tuvo un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores. En esa reunión, el funcionario argentino "ofreció explicaciones por el manejo mediático del tema" y "expresó disculpas al Gobierno de Bolivia". "En consecuencia al buen nivel de diálogo que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países, se encuentra dispuesto a analizar cualquier propuesta", concluye el comunicado.