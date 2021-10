A pesar de las expectativas que había por la reaparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de la contundente derrota electoral y los cambios en el Gabinete, el acto en el que se anunció una ley con beneficios para el campo ocurrió sin fuertes declaraciones. La expresidenta se retiró sin hablar. Los únicos oradores fueron el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el mandatario Alberto Fernández.

Sin embargo, el evento fue la primera vez que Cristina y Alberto se mostraron juntos luego de la crisis política que casi deriva en una fractura del Frente de Todos. Alberto Fernández realizó un discurso moderado, en el que resaltó los beneficios de la nueva iniciativa y convocó, como en la campaña de 2019, a la unidad de los argentinos y a la "cultura del diálogo".

"Necesitamos construir un país en el que todos ganen para que el desarrollo sea armónico. No hace falta que todos pensemos igual. Lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar y dar igualdad a una sociedad tan desigual", dijo el Presidente desde la Casa Rosada.

"Sólo tuve 99 días de normalidad como Presidente. No veo la hora de que el día 100 llegue, y siento que llegó. No debemos hablar tanto de lo que no pudimos porque la pandemia no nos dejó, sino que tenemos que hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo. Esta ley tiene que ver con eso, reivindica la cultura del encuentro y el diálogo", señaló el mandatario.

Para el Presidente, se trató de la primera aparición pública tras una semana de silencio. Su último acto oficial había sido en el partido bonaerense de José C. Paz junto al intendente Mario Ishii, el miércoles de la semana pasada.

Sin embargo, el regreso de Alberto Fernández a un acto con anuncios de gestión no supondrá un retorno al ritmo que mantenía semanas previas a las elecciones primarias. Continuaría con recorridos "en territorio" para compartir encuentros con grupos reducidos. Con el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, como coordinador de la campaña nacional, la actividad en el Frente de Todos quedará, al menos al inicio de la campaña, en manos fundamentalmente de gobernadores provinciales e intendentes.



Más dosis de Pfizer

El Gobierno anunciará hoy la compra de 20 millones de dosis de vacunas Pfizer y otras 20 millones de Moderna. Las autoridades nacionales firmaron los contratos para el arribo de esa cantidad de vacunas de los laboratorios de origen estadounidense, revelaron fuentes oficiales. El acuerdo de la compra de las vacunas de laboratorios estadounidenses se hará por la mañana, en la Casa Rosada.



Más Delta en Salta

Un total de 22 nuevos casos de la variante delta se confirmaron en Salta, además de 8 casos de la variante gamma y dos de Lambda, informó ayer el jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, Francisco García Campos. El funcionario precisó que se detectaron 22 nuevos casos de la variante, tras recibir los resultados del tamizaje molecular realizado en el laboratorio del hospital Materno Infantil.