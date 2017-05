El ex titular de ARBA Santiago Montoya hizo público hoy su apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo y su incorporación al espacio que el ex ministro de Interior y Transporte viene construyendo de cara a las PASO de agosto. "Me sumo a mi amigo @RandazzoF. Para desarrollar Argentina, desde un peronismo moderno, institucional, transformador", tuiteó Montoya junto a una foto en la que se ve a ambos dirigentes compartiendo la mesa en un restaurante del barrio porteño San Telmo.

Santiago Montoya

Santiago Montoya tuvo su pico de exposición pública cuando se desempeñò como titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires durante la gestión de Felipe Solá en la gobernación provincial. Eso le valió la continuidad durante la gestión de Daniel Scioli hasta 2009, año en el que el ex motonauta le pidió la renuncia por las críticas que Montoya hizo entonces al kirchnerismo.

"Desde el oficialismo hemos perdido la capacidad de escuchar a la sociedad, a los líderes opositores y a los sectores productivos", fue la polémica frase que Montoya dijo en 2009 y que generó una crisis entre el Estado Nacional y el Provincial.

Eso, sumado a que Montoya no aceptaba ser candidato "testimonial" en San Isidro, tal como pedía el kirchnerismo, que entonces comandaba Néstor Kirchner, dejaron a Montoya fuera de la administración pública. Después de varios amagues, finalmente el cordobés eligió unirse a Randazzo para tener la posibilidad de una revancha.