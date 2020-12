Una comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carlos Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con técnicos de la Anmat -organismo que debe aprobar las vacunas para su uso en el país- partió a Moscú para ultimar los detalles del envío de la Sputnik V contra el coronavirus.

El objetivo de la misión es acelerar lo más posible la llegada de las 10 millones de dosis de la vacuna rusa para empezar la campaña de vacunación antes de fin de año. Pero hay dudas sobre si darán los tiempos ya que el viaje que encabeza Vizzotti a Moscú demandará una semana y a su regreso ya estarán con las fiestas de fin de año encima. Esto abre interrogantes acerca del calendario de vacunación que anticipó el presidente, Alberto Fernández, o el Gobierno tendrá que conformarse con dejar para enero su plan.

Le preocupa al Gobierno la posibilidad de que el resto de los países de la región empiecen a vacunar contra el coronavirus en las próximas semanas y Argentina no tenga dosis luego de que se cayera el acuerdo con Pfizer y la producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca entrara en crisis.

También preocupa que la segunda ola de coronavirus que azota a Europa complique la disponibilidad de las vacunas ya que el aumento de casos en el hemisferio norte puede contribuir al "cuello de botella" que ya se está empezando a ver incluso antes de que las vacunas se aprueben.

Pero más alla de todas las incertidumbres, aquí en el país se abrió otra polémica ya que el viaje de Vizzotti incluye a técnicos de la Anmat ya que no es función de este organismo fiscalizalizar "in situ" un remedio que debe autorizar. Por eso, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, presentó un pedido de acceso a la información.

"Se supone que la Anmat debe recibir toda la información aquí en Buenos Aires y no ir a buscarla. Eso es bastante irregular. Yo no recuerdo que funcionarios de la Anmat viajen a ver la producción o a ver el material. En general, eso no se hace", comenta.

Este escenario de dudas sobre la Sputnik V es porque la vacuna rusa está aún en fase III y no fue probada su seguridad y eficacia. Además, los ensayos realizados no fueron debidamente publicados, sólo se informó a la prensa con comunicados oficiales del gobierno ruso.

Otros 62 muertos y 5.274 contagiados



Otras 62 personas murieron y se sumaron 5.274 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos alcanzó los 40.668 y los infectados suman 1.494.602 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.

Entre los hombres fallecidos ayer 8 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 1 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 a Córdoba, 4 a Entre Ríos, 1 a La Rioja, 1 a Mendoza, 3 a Río Negro, 1 a San Luis, 3 a Santa Cruz y 1 a la provincia de Santa Fe.

Entre las mujeres fallecidas ayer, 7 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, 3 a la Ciudad de Buenos Aires, 7 a Córdoba, 1 a Jujuy, 1 a Río Negro, 1 a Salta, 2 a Santa Cruz y 1 a Santa Fe.

En cuanto a la cantidad de casos registrados ayer, corresponden a Buenos Aires 1.686, a Ciudad de Buenos Aires 386, Catamarca 55, Chaco 200, Chubut 229, Corrientes 64, Córdoba 291, Entre Ríos 246, Jujuy 9, La Pampa 91, La Rioja 18, Mendoza 111, Misiones 19, Neuquén 126, Río Negro 220, Salta 29, San Juan 47, San Luis 19, Santa Cruz 229, Santa Fe 893, Santiago del Estero 42, Tierra del Fuego 93 y Tucumán 171.