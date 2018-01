Uno de los camiones del convoy que trasladaba las piezas del telescopio del Proyecto Llama, valorado en 8 millones de dólares, que será el polo astronómico más importante del Mercosur, volcó con una pieza de 16 toneladas en la salida de la cuesta del Lipán, en Jujuy, por el apunamiento del conductor.



El chofer que está fuera de peligro se apunó debido al lugar donde se produjo el accidente, a una altitud de 3.775 metros sobre el nivel del mar y considerado el segundo punto urbano más alto del país.



El camión formaba parte del convoy de 20 vehículos de gran envergadura que transportaban el telescopio a la estación astrofísica localizada en la provincia de Salta.



"Nos sucedió este imprevisto dentro de una operación de transporte muy compleja", dijo a Télam Carlos Peralta, de la fundación Capacitara encargada de la logística. El camión volcado transportaba "el equipo 7, que es el comando horizontal del telescopio, una pieza de 16.500 kilos de peso".



"Al salir del abra del Lipán, en Jujuy, el viernes, el muchacho se desmayó y el camión pisó la banquina. Por suerte no rodó ni se desbarrancó, pero el equipo es tan pesado que se asentó sobre uno de sus lados", precisó.



La pieza quedó en la ruta bajo custodia policial y de la autoridad vial, y de allí será removida hoy con una grúa y una logística especialmente diseñada para la ocasión.



"Esto no va a implicar un problema mayor al proyecto, que sigue adelante", consideró Peralta. No obstante, explicó que la pieza siniestrada no será trasladada al lugar en el que iba a ser montada, sino que quedará en un galpón especialmente facilitado por el municipio de San Antonio de los Cobres hasta que pueda ser evaluada. Al tratarse de elementos de "máxima precisión y exactitud", la empresa que construyó la piezas "realizará la certificación correspondiente".