Una avalancha de nieve registrada ayer en el sector norte del centro de esquí del Cerro Catedral, en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, aplastó a dos integrantes de la patrulla que estaban trabajando en el lugar, uno de los cuales, el jefe del equipo, falleció poco después de haber sido rescatado y trasladado al hospital. El hecho se produjo cerca de las 8:30, cuando, debido a la acumulación de la nieve precipitada en los últimos días en el Catedral, se produjo una avalancha en una zona del centro de esquí, en momentos en que personal del equipo de patrulleros "se trasladaba por ese sector realizando tareas de preparación previas a la apertura al público". Así lo informó la propia empresa Catedral Alta Patagonia a través de un comunicado de prensa en el que detalló que, producto de esa avalancha, "dos patrulleros fueron atrapados y tuvieron que ser rescatados por sus compañeros".

"Uno de ellos tuvo traumatismos, pero se encontraba consciente al momento de ser evacuado, mientras que Mario Ruiz, jefe de patrulla, fue rápidamente trasladado al Sanatorio San Carlos en estado delicado. A pesar de los intentos del personal médico, falleció en el sanatorio", precisó.

En el comunicado, la empresa lamentó el fallecimiento de Mario Ruiz, quien, señaló, trabajaba en Catedral desde hacía "más de 30 años" y en los últimos nueve se había desempeñado como jefe de patrulla, "tarea que desempeñó con mucho compromiso y dedicación". "Fue un gran referente y maestro en lo que respecta a seguridad para todos los que forman parte de Catedral Alta Patagonia. Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento", afirmó Catedral Alta Patagonia.

Además, consignó que, "dada la cantidad de nieve acumulada, el cerro se encontraba cerrado al público y se estaba aplicando el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas (PIDA)".

Por otro lado, se informó que "el centro de esquí permanecerá cerrado hasta la finalización del protocolo de seguridad".

El jefe de patrulla del Cerro Catedral de Bariloche, Mario Ruiz, tenía 50 años y toda una vida ligada al cerro, por lo que "conocía la seguridad en la montaña como pocos", destacó una fuente de la empresa que opera las actividades de esquí en la montaña. En una entrevista publicada en medios locales, la víctima había contado que a los 18 años había comenzado a trabajar en la montaña "paleando una plataforma", y que en la actualidad era jefe del equipo de patrulleros "Los guardianes de la montaña". La nieve "es parte de mi vida, no me veo en otro lugar ni haciendo otra cosa, y el día que ya no trabaje acá va a ser muy duro", indicó en ese momento, y señaló que se iría de Bariloche cuando eso ocurriera.

En las tareas cotidianas de patrullaje, Mario con su equipo subían a la montaña antes del amanecer, recorrían todas las pistas, medían las condiciones de la nieve, los riesgos de avalancha y daban la conformidad final para que comenzara la jornada de esquí. Entre otras obligaciones, Mario y "Los guardianes" asistían a los esquiadores ante cualquier emergencia, y los evacuaban si era necesario. "Cuando termina la jornada bajamos barriendo toda la montaña por si quedó algo perdido en alguna pista", contó en esa entrevista. "El día comienza siempre igual, pero no sabés cómo va a terminar", remarcaba siempre el jefe de patrulla. Días atrás, en pleno momento de pandemia, la actividad del Catedral se había habilitado para residentes con pase de temporada.

En Chubut



La Secretaría de Turismo y Producción de Esquel analiza una pronta reapertura del Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya, en un marco de gran expectativa de esa comunidad de la Comarca Andina de Chubut, informó ayer ese organismo.