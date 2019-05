Tedeum. Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, en el Tedeum de la Catedral cuando el actual mandatario era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ella era presidente.



Mauricio Macri convocó ayer mediante una carta a los principales dirigentes opositores, incluida la expresidente y senadora Cristina Fernández de Kirchner, a sumarse al acuerdo de diez puntos que el oficialismo busca consensuar para "despejar algunas de las dudas que existen sobre nuestro país".

La invitación del presidente contenida en la misiva señala que "estos puntos no son un plan de Gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión" a los puntos que trascendieron públicamente la semana pasada y finalmente fueran formalizados ayer.

Entre los destinatarios están incluidos peronistas tales como Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, todos ellos con intenciones de competir por la Presidencia de la Nación. También están los gobernadores de todas las provincias, las iglesias Católica y Evangélica, el Centro Islámico, la DAIA (representación política de la comunidad judía), la Confederación General del Trabajo (CGT) y los empresarios del Foro Convergencia y del Grupo de los 6, la Mesa de Enlace rural, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

La mayoría de los dirigentes recibió con beneplácito la iniciativa de Macri. Lavagna, que ayer expuso en un ciclo de charlas organizado por el diario Clarín en el museo MALBA, dijo que "dialogar siempre es importante. La sociedad argentina no se caracteriza por su capacidad de diálogo, así que cuando hay oportunidad de diálogo hay que aprovecharla".

Igual manifestó que los diez puntos que propone el Gobierno nacional son distintos a los suyos, que presentó este fin de semana y que "están centrados en la producción y el trabajo". Lavagna también confirmó que Macri lo llamó el viernes pasado e intercambiaron "opiniones no muy distintas de las que habíamos tenido dos meses y medio antes, cuando le recordé que había una distancia grande en términos de entendimiento, porque de un lado hay un enfoque casi exclusivamente de ajuste financiero, y del otro, el nuestro, es de cómo se movilizan los recursos naturales, humanos y de capital que tiene Argentina".

Cristina no se pronunció, pero uno de los referentes del kirchnerismo, el jefe de los diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo que si el gobierno convoca a la exmandataria para rubricar el acuerdo "así como está, seguro no la va a firmar", pues, dijo, "es la hoja ruta de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI), para los mercados y no pensando en el pueblo argentino".

Cristina, que ayer por la noche regresaba a Buenos Aires desde El Calafate, puede responder la carta de Macri con un mail fijando posición crítica sobre cada uno de los 10 puntos, revelaron fuentes del entorno kirchnerista citadas por el diario Clarín.

En tanto, Scioli reveló que "ante esta delicada situación tiene que prevalecer la responsabilidad, sin mezquindades, sin especulaciones electorales. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles".

El gobernador Urtubey manifestó su respaldo al llamado y destacó la importancia de debatir entre todos los sectores porque "Argentina necesita volver a mostrar confianza" ya que "dialogar significa tener madurez política".

En tanto, el senador Pichetto apuntó que el diálogo "es un camino que hay que profundizar y en el que hay que avanzar". Pero a la vez advirtió que "si se le incorpora un componente electoral de ventaja política" el acuerdo "se va a distorsionar y va a fracasar".

Massa había dicho el fin de semana sobre el acuerdo que "la Argentina necesita políticas de Estado, no marketing electoral", y antes había reclamado la convocatoria "a todos los líderes, incluida Cristina Fernández", lo cual hizo ayer el gobierno. La dirigente del GEN Margarita Stolbizer adelantó que si la llaman desde el Poder Ejecutivo se "sentaría a dialogar, pero no sobre esa agenda" que "ignora la realidad".

La carta firmada por Macri fue terminada de elaborar ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señalaron fuentes gubernamentales. La misiva propone discutir medidas de consenso sobre el equilibrio fiscal y la creación de empleo formal a través de una "legislación laboral moderna". Ofrece consolidar un sistema previsional "sostenible y equitativo", terminar con la distribución "discrecional" en el reparto de los recursos que reciben las provincias y bregar por el "cumplimiento de las obligaciones a nuestros acreedores". Télam





"Más candidato que hace tres meses"

El economista Roberto Lavagna aseveró ayer que es "más candidato que hace tres meses" a la presidencia, ya que ahora su espacio cuenta con el documento de acuerdos denominado "Consenso 19".

"Hoy soy más candidato que hace tres meses atrás porque tenemos este documento de Consenso 19 que presentamos fruto del trabajo con Miguel Pichetto, Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín y Federico Storani", dijo Lavagna durante su disertación en el seminario "Democracia y Desarrollo", organizado por Clarín.

"Yo estaba retirado y me trajeron", dijo el economista, y evitó brindar definiciones certeras respecto de su eventual candidatura, al sostener que gran parte del arco político tampoco ha dado definiciones al respecto.