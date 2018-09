La causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman sumó ahora un nuevo interrogante: un peritaje sobre el teléfono del fiscal de la AMIA detectó que Diego Lagomarsino, el perito informático que le prestó el arma, lo había llamado el sábado 17 de enero de 2015 por la mañana, algo que hasta el momento nadie detectó.

Para los investigadores, el dato es llamativo porque contradice la versión que había dado el propio Lagomarsino en sus declaraciones indagatorias desde el comienzo de la investigación. Es que siempre sostuvo que fue Nisman el que lo llamó el sábado por la tarde para citarlo a su casa, oportunidad en que le pidió un arma que él finalmente le prestó. Fue ese arma la que se usó para matarlo, según sostiene la hipótesis de la investigación, y la que convirtió a Lagomarsino en un "partícipe necesario del homicidio".

"Yo estaba en la pileta de mi casa con mi mujer, mis dos hijos y mi cuñada María Soledad López. Era más o menos las cuatro y media de la tarde. En ese momento recibí un llamado en mi línea. Yo tenía varios celulares, pero no los di de baja porque los usaba laboralmente", contó Lagomarsino en su indagatoria ante el juez Julián Ercolini. "En un primer momento no lo escuché. Después me avisó mi mujer que sonaba y atendí. El llamado provenía de un número privado", señaló en aquel momento.

"Las llamadas de Alberto siempre figuraban en privado –acotó-. Cuando atendí el llamado, me dijo si podía ir y le dije voy. Ahí subí a mi casa, me cambié, agarré mi mochila porque normalmente eran problemas técnicos y fui".

Pero ahora un peritaje informático pone dudas sobre la versión dada por Lagomarsino. El análisis que se le encargó a Gendarmería sostiene que quien inicia las comunicaciones ese sábado clave fue Diego Lagomarsino, con un mensaje que le escribe por Whatsapp a Nisman, a las 11.30 de la mañana. Según las fuentes, "Nisman contestó y después Lagomarsino le vuelve a mandar a otro mensaje a las 13".

El contenido de los mensajes, sin embargo, sigue siendo un misterio para la causa, confirmaron fuentes judiciales.

Consultado por este descubrimiento, Lagomarsino aseguró que no recordaba haberle enviado mensajes a Nisman el sábado 17 de enero. Además, y en diálogo con radio Rivadavia, reiteró que el fiscal lo llamó por teléfono y dijo que eso puede ser probado en el expediente.

Según estableció la Cámara Federal el 1 de junio, el fiscal Nisman fue asesinado por "directa consecuencia" de la denuncia a la ex presidenta Cristina Fernández y sin mencionarla apuntó a ampliar y profundizar la investigación "con celeridad y seriedad".

"Natalio Alberto Nisman, que se encontraba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, fue asesinado horas después de haber formulado una denuncia contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y otras personas por haber encubierto a los presuntos responsables del atentado, y horas antes de exponer ante una comisión especial del Congreso Nacional las razones de su proceder", sostuvo aquella resolución.