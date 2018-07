La frase destacada. Pelegrina resumió: "Generamos el 15% del PBI, el 65% de las exportaciones del país y uno de cada tres empleos del país. Recuperamos la mitad del stock ganadero y duplicamos las exportaciones de carne".

Aunque el propio presidente Mauricio Macri ratificó la continuidad del plan de reducción gradual de las retenciones a la soja pese a la presión del FMI para suspenderlo, en la apertura oficial de la 132 Exposición Rural de Palermo desde el campo se trazó ayer un panorama crítico de la coyuntura económica y se denunció "una presión tributaria asfixiante".



Ante la atenta mirada de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; que dejó inaugurada la muestra de agro en ausencia del presidente, Mauricio Macri, que se encuentra de viaje en Sudáfrica, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, agradeció al Gobierno el compromiso con la continuidad de la baja de las retenciones. Pero, a renglón seguido, advirtió que "la presión tributaria es asfixiante y no está adecuada a la realidad productiva del país". En ese sentido, reclamó ampliar la base de contribuyentes para "repartir la carga entre más y con más equidad y más justicia".



Pelegrina, celebró que "el Gobierno está honrando el compromiso de bajar las retenciones" y añadió: "Nunca volveremos a ser la variable de ajuste de un modelo que ya fracasó" en referencia a la política agropecuaria del kirchnerismo.



A tiro, el dirigente rural apuntó contra otro flagelo que golpea a los argentinos: sostuvo que "la inflación es la peor enfermedad" porque "nos quita la competitividad y provoca desajustes", pero advirtió que "el campo no es formador de precios". "Tenemos que buscar en toda la cadena por qué suben los precios y entender que los impuestos y la presión tributaria es asfixiante".



Pronosticó que si no se aplica una baja de impuestos y una simplificación para pagarlos, "no llegará la inversión".



"Basta de impuestos inmobiliarios, tasas municipales, basta de impuestos distorsivos", reclamó en el predio de la Sociedad Rural.



"El equilibrio fiscal debe lograrse aumentando la producción", agregó Pelegrina, en lo que pareció otra crítica al Gobierno, lanzado de lleno a un proceso de ajuste.



Es que en el campo creen que al gobierno de Macri le falta un plan productivo global y en la intimidad cuestionan que el mejor negocio del país hoy sea el financiero, con tasas altísimas que vuelven muy complejo alcanzar alguna rentabilidad a los distintos sectores productivos.



En momentos en que el Gobierno desoye los pedidos de ralentizar el ritmo de la baja de retenciones -tanto del FMI como de sus socios radicales en Cambiemos-, el titular de la Rural destacó "el valor de la palabra empeñada" del Gobierno y puso sobre la mesa el aporte del campo a la economía del país: "Generamos el 15 % del producto bruto interno; generamos uno de cada tres empleos de la Nación junto con los trabajadores rurales", dijo Pelegrina y añadió: "Hablemos claro: Argentina sale adelante de la mano del campo".



Entre los dirigentes rurales más importantes estuvieron Eduardo Buzzi, Carlos Garetto, Luciano Miguens, Hugo Biolcati, Mario Llambías (quienes formaron parte de la Mesa de Enlace en 2008). También se lo vio, al lado de Santilli, al titular del Renatre, Abel Guerrieri.



*Dónde hacer el ajuste

Otro de los puntos que abordó el jefe de la Rural fue el ajuste: "Hay que reducir el gasto público en todos los niveles del Estado. La Nación, las provincias y los municipios deben hacer un ajuste sobre los gastos improductivos y no sobre el componente social.

>Etchevehere sólo aplaudió al final

El discurso del presidente de la Rural, Daniel Pelegrina, despertó entusiasmo y también cierta incomodidad. Cuando reclamó por el exceso en los impuestos inmobiliarios e hizo un llamado a los intendentes, se notó la cara de disgusto de su antecesor y actual ministro Luis Etchevehere que lo aplaudió sólo al final.

La alocución del jefe de la Rural fue elaborado por un comité especial en el que tallaron su asesor Sebastián Dates y Felipe Noguera. Fue interrumpido con aplausos cuando marcó "nuestro predio de Palermo", para fijar posición ante reclamos de parte de la oposición por la propiedad del terreno cedido y pagado según la entidad en tiempos de Carlos Menem.

La presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, disimuló la ausencia de ministros y legisladores oficialistas, anotados para el primer timbreo de Cambiemos tras la crisis cambiaria. Un asesor de Cambiemos deslizó que, tras la suba del boleto del colectivo, no podían mostrarse en el palco de la Rural. Tampoco se vio a los gobernadores del oficialismo ni de la oposición. El ministro Guillermo Dietrich, que anunció los ajustes en esas tarifas sensibles, estaba en primera fila. Sí hubo fuerte presencia de los otros sectores empresarios con asistencia perfecta.

En la que fue una ceremonia corta, de apenas 90 minutos de duración en vez de los 150 habituales, a juzgar por la cantidad de fotos y comentarios, los ministros de Agricultura del G-20 parecían asombrados con el desfile de los toros campeones y el tamaño de las maquinarias, además de las marchas militares cantadas con fervor desde el palco y las tribunas.

Michetti combinó elogio y esperanza

Ovacionada. La comunidad agropecuaria le dio una eufórica bienvenida a Michetti al ingresar a la tribuna central de Palermo en una mañana pasada por agua.

La vicepresidenta Gabriela Michetti fue la primera mujer de la historia en inaugurar la Rural. "Cuando se les saca el pie de encima, demuestran lo que son capaces de hacer" y también se dio tiempo para responder a las demandas del jefe de la SRA que minutos antes había leído su discurso.



En un alocución de apenas 10 minutos, la vicepresidenta buscó todo el tiempo tender puentes: "El amor por el campo no distingue géneros; las mujeres somos responsables de la mitad de la producción de alimentos", afirmó. Michetti se convirtió ayer en la primera mujer en la historia en inaugurar oficialmente la muestra .



"El presidente me pidió que les diga que sigan cultivando la confianza y que nunca pierdan la energía. Estamos en el camino correcto porque cuando el campo crece, crece la Argentina", dijo Michetti.



"Las consecuencias de la sequía no impidieron que este año el sector arranque con otra siembra histórica", indicó la vicepresidenta. "El campo siempre empuja para adelante. Cuando al sector se le saca el pie de encima, enseguida demuestra lo que es capaz de hacer", agregó.



En su presentación, la funcionaria aseguró que el Gobierno "quitó 1.400 aranceles" al campo y expresó: "Queremos ayudarlos a crecer". A lo largo de su discurso, la funcionaria analizó el desempeño del campo y el futuro del sector: "La reciente sequía fue la peor en los últimos 50 años. La revancha del trigo se viene con todo porque cuando al campo se le saca el pie de encima, demuestra lo que es capaz de hacer".



En ese tramo de su presentación, Michetti se refirió a la tensión entre el Gobierno y el campo por la alta presión tributaria. "Redujimos más de 1.400 aranceles, queremos ayudarlos a crecer, por eso llevamos más de 30 meses de competitividad". Y agregó: "Estamos negociando acuerdos comerciales con la Unión Europea, Canadá y Corea que van a ayudar a exportar nuestros productos de calidad".



"Para nosotros es prioridad abrir mercados, y reabrir los que había cerrados, porque más mercados son más familias que encuentran su camino a partir de su propio esfuerzo", indicó, y recalcó las exportaciones, mayoritariamente de carne vacuna, con países de América, Asia y Europa.



"La ganadería y las economías regionales son un motor de crecimiento. Este año vamos a volver a estar en el top ten de los exportadores de carne y tenemos que apuntar a estar en el podio como no lo estamos hace muchos años", concluyó. La tribuna central de Palermo ovacionó a la vicepresidenta.