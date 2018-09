Yo: Valdimiiiir es importante!Necesitamos ayuda!

Putin: Argentina (se acercó)

Yo: Cristina es víctima de LawFare. La quieren presa para que no vuelva a ser presidenta! ��

Me miró, me saludó con la mano y se fue sosteniendo el papel.

Muy segura que vino por la tapa del volante �� pic.twitter.com/49vOqKAvh7