El incidente, que se encuentra controlado, no reportó víctimas mortales, y hasta el momento hay cuatro heridos, tres de ellos operarios de la firma y un bombero que "no revestirían heridas de gravedad", indicaron desde la policía provincial.



Al menos dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de la ciudad rionegrina trabajan en el lugar ya que tras la explosión, se generó un incendio que afectó una parte de la planta, señalaron.



También trabaja en el hecho una ambulancia del servicio Siarme para socorrer a los heridos.



Según trascendió, el incidente se produjo cerca de las 11 de la mañana en uno de los separadores de gas y petróleo, que por razones que son investigadas, habría explotado y la onda expansiva terminó afectando al menos a cuatro operarios que estaban cerca del lugar.



Al respecto el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, explicó que, "los cuatro operarios habían estado tomando muestras en ese separador cinco minutos antes. La verdad es que no hubo muerto de milagro", dijo en dialogo con la prensa.



"Por el diálogo que tuvimos con algunos operarios, en esta planta no hay una red contra incendios. Hay una grave falencia en cuanto a inversión", advirtió el dirigente.



"Esa misma empresa hace poco tiempo había retirado del yacimiento la ambulancia y enfermeros. Nosotros insistimos para que no los bajaran", remarcó.



El yacimiento es operado por la empresa inglesa President Petroleum, esta firma logró la concesión en 2017 por el lapso de 10 años, tras la abrupta salida de Chevron de las áreas rionegrinas.



President tiene el 90% de la participación del área, el otro 10% corresponde a la estatal Edhipsa.



El pozo esta en el campo ubicado a unos 35 kilómetros al norte de General Roca, por la Ruta Provincial N° 6. (Télam)