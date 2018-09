Pensando en 2019. Massa, Schiaretti, Pichetto y Urtubey (izquierda a derecha), en un encuentro clave para la futura pres idencia de los argentinos, que se dirime el próximo año.

Los dirigentes peronistas no kirchneristas Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto plasmaron ayer en una foto la unidad del espacio justicialista distanciado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Los referentes políticos mantuvieron en la ciudad de Buenos Aires un encuentro de trabajo para la construcción de un proyecto alternativo a los oficialistas de Cambiemos y a los kirchneristas de Unidad Ciudadana, pensando en 2019.



La foto se produjo en un clima distendido ante las cámaras pero con algunos enojos cruzados: es que, según asesores de los distintos sectores, los principales armadores de los diferentes sectores que componen el Partido Justicialista (PJ) no K y el Frente Renovador pretendían que este encuentro (que se realizó ayer por la tarde en un departamento de la avenida del Libertador) se mantuviera en secreto y luego se difundiera por redes sociales.



A pesar de las complejas agendas de cada uno, tanto Massa como Urtubey (gobernador de Salta) y Pichetto apuraron la foto de unidad para "evitar que los efectos de las causas de corrupción del kirchnerismo y las medidas económicas de Cambiemos perjudiquen a este sector opositor peronista pero que tuvo siempre dialogo con el Gobierno nacional", señalaron desde el Peronismo Federal.



Tras mantener esta reunión, se reafirmó el plan de armar un acto para exponer sus fuerzas en el que además participarían casi 80 legisladores nacionales y más de 8 gobernadores, entre los que se sumaría algunos de los que integran el ala más crítica de la liga de mandatarios peronistas con respecto al Gobierno. El acto sería para el próximo 17 de octubre, día emblemático para los peronistas, adelantó el gremialista Luis Barrionuevo.



Desde abril, cuando se realizó el encuentro fundacional de este espacio peronista no kirchnerista en la ciudad entrerriana de Paraná, el denominado por los medios como "Peronismo Federal" busca una identificación con slogan electoral. Entre los posibles nombres, los asesores analizan la idea de adoptar una identificación que respete ser "la alternativa" a Cambiemos y al kirchnerismo, como la histórica tercera posición.



"Cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar, van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie. Este es nuestro compromiso", sostuvieron en un comunicado en conjunto. Y agregaron: "Hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías".



De los cuatro dirigentes, tres tienen intenciones de competir para la presidencia. Massa y Urtubey encabezan esa lista, mientras que el senador nacional Pichetto está un paso atrás. El lanzamiento de su candidatura fue una forma de provocar al resto de los protagonistas para que levantan el perfil y trabajen con mayor voluntad en el armado del esquema. El nombre de Schiaretti también estuvo presente en muchas oficinas del peronismo como una opción, pero el gobernador cordobés nunca confirmó esa posibilidad.



Cada uno seguirá trabajando por separado en su precandidatura pero bajo el mismo techo. Cuando las elecciones estén más cerca resolverán si compiten en una elección primaria o si forjan una fórmula que represente a todo el espacio. Creen que el formato se ordenará de acuerdo con los números que arrojen las encuestas y el crecimiento que cada uno de ellos tenga hasta el momento en que deban presentar las listas. "Vamos a abrir las puertas a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta", indicaron los cuatro. Télam